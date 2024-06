CUNEO CRONACA - Lo scrutinio per le elezioni regionali è in corso. (Clicca QUI per il voto dei candidati presidente)

Alberto Cirio del centrodestra è al 55,06%, mentre Gianna Pentenero del centrosinistra è al 34,39%.

Affluenza in calo: secondo il dato definitivo, si è recato alle urne il 55,3% degli aventi diritto. Il dato precedente del 2019 era il 63,34%.