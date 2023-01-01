Picco di caldo sulla Granda, poi da venerdì pomeriggio torna il rischio temporali

CUNEO CRONACA - Un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale si estende fino all'Europa centrale garantendo sul Piemonte condizioni di tempo stabile fino alla prima parte della giornata di venerdì (31 luglio), salvo isolati e brevi rovesci di calore a ridosso delle valli alpine attesi per giovedì pomeriggio. Le temperature massime in pianura potranno toccare localmente i 37-38 °C.

Nel corso del pomeriggio di venerdì una lieve ondulazione nel campo di pressione in quota determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica, favorendo lo sviluppo di temporali che dalle valli alpine transiteranno verso est andando ad interessare anche le zone di pianura e collina, in particolare quelle a nord del Po.

Sabato più stabile, con locali rovesci pomeridiani limitati alle valli alpine. Variabile domenica con rovesci e locali temporali pomeridiani su zone montane e pedemontane, in possibile parziale estensione alle pianure adiacenti.

Venerdì 31 luglio

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato al mattino, transito di velature da metà giornata e sviluppo di nuvolosità cumuliforme dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione verso le zone di pianura e collina adiacenti.

Precipitazioni: dal primo pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle vallate alpine, in particolare nordoccidentali e settentrionali, in successiva estensione verso est andando ad interessare anche le zone di pianura e collina, con ultimi fenomeni in serata sulle pianure orientali.

Zero termico: in calo sui 4200-4400 metri a fine giornata.

Venti: moderati da ovest-sudovest sulle Alpi; deboli o localmente moderati altrove, meridionali sull'Appennino e sui settori collinari meridionali, variabili altrove. Altri fenomeni: locali grandinate e raffiche di vento sostenute in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi attesi dal pomeriggio.

Sabato 1° agosto

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con addensamenti irregolari sui settori alpini nel corso della giornata.

Precipitazioni: deboli rovesci isolati dal pomeriggio all'interno delle vallate alpine.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4200-4400 metri.

Venti: sulle Alpi moderati occidentali con locali condizioni di foehn nelle vallate, in attenuazione e rotazione da sudovest in serata; deboli altrove con rinforzi da sud sui settori collinari meridionali. Dalla tarda serata in rotazione da est ed in locale rinforzo sull'Appennino e sui settori collinari orientali.

Domenica 2 agosto

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso sui settori alpini, poco o parzialmente nuvoloso altrove con formazione di nuvolosità cumuliforme nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: dal primo pomeriggio rovesci e locali temporali deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti.

Zero termico: stazionario sui 4200-4400 metri.

Venti: deboli o localmente moderati, da ovest-sudovest sui settori alpini, orientali altrove.