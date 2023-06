Picco di caldo, ma da metà settimana aumenta l'instabilità e calano le temperature in Granda

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, con maggiori schiarite nelle ore centrali del giorno in pianura; addensamenti più consistenti a ridosso delle Alpi, in nuova estensione altrove in serata.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi, localmente moderati a ridosso delle Alpi, in particolare quelle occidentali.

Zero termico: in calo nella notte prima dell'alba, fino a 4000 metri a est e 4100-4200 a ovest; in graduale lieve rialzo di 100-200 metri nel tardo pomeriggio/sera.

Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi e settentrionali sull'Appennino; deboli da est-nordest in pianura, con locali rinforzi tra Astigiano e pianure orientali.