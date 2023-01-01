Piazza Europa, il Tar respinge il ricorso: "Corretto l'iter seguito dal Comune di Cuneo"

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Comune di Cuneo e pubblichiamo: "Con la sentenza depositata in data 22 gennaio 2026, il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato contro il progetto di riqualificazione di piazza Europa e ha ritenuto corretto l’iter seguito dall’Amministrazione comunale. La sentenza chiarisce che le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte al progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato dal Comune nell’agosto 2024, e non al successivo progetto esecutivo. In quel progetto di fattibilità tecnico economica erano infatti già chiaramente definite le scelte fondamentali dell’intervento, compresa la riorganizzazione del verde.

Il Tribunale ha sottolineato che, in base al Codice dei contratti pubblici vigente, il progetto di fattibilità tecnico-economica individua in modo completo le caratteristiche essenziali dell’opera, e che il progetto esecutivo non può discostarsi da tali caratteristiche: il progetto esecutivo approvato nel 2025 ha legittimamente confermato le originarie scelte urbanistico-edilizie compiute dal Comune nel Progetto già approvato nel 2024.

Così commenta la sindaca Patrizia Manassero: “Abbiamo letto oggi la sentenza che ci rincuora perché non mette in discussione la correttezza dell’agire dell’Amministrazione. Non è solo una vittoria legale, ma è la conferma della trasparenza e correttezza di un iter che mette al centro il bene comune e il miglioramento di uno spazio pubblico”.