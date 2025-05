"Phi-Sicamente": a Cuneo 4 appuntamenti tra musica, arte e benessere per riscoprire sé stessi

SERGIO RIZZO - Benessere, musica e arte: al via la rassegna “Phi-Sicamente. Quattro appuntamenti tra armonia interiore, espressione artistica e benessere sensoriale. Nasce a Cuneo, nella cornice del Phi Hotel Principe, la rassegna “Phi-Sicamente”: un ciclo di incontri dedicati al benessere, alla consapevolezza sensoriale e alla riscoperta di sé attraverso musica, discipline olistiche, arte e movimento.

Il Phi Hotel Principe, storico hotel del centro di Cuneo entrato a far parte del gruppo alberghiero Phi Hotels da poco più di un anno, accoglie con entusiasmo l’iniziativa mettendo a disposizione i propri ambienti raffinati ed eleganti. Coerentemente con la vision del Gruppo, che fonda la propria identità su un’ospitalità autentica, attenta al benessere degli ospiti e al dialogo con il territorio, il Phi Hotel Principe si propone come luogo di incontro, ispirazione e cultura per la comunità locale.

Il brand, attivo nel segmento alberghiero con strutture di pregio in contesti di valore storico e paesaggistico, promuove un modello di accoglienza che mette al centro la persona, valorizza le risorse locali e favorisce esperienze che arricchiscono corpo, mente e spirito. In questa prospettiva, ogni hotel diventa un presidio di bellezza, armonia e connessione con il contesto circostante.

La rassegna “PhI-Sicamente”, unica nel suo genere, si distingue per l’originalità del suo approccio, ogni appuntamento unisce il potere evocativo della musica dal vivo, affidata all’arpa di Valentina Meinero, accordata a 432hz per favorire rilassamento e connessione interiore, si fonde con pratiche olistiche, arte e movimento corporeo.

Il programma si articola in quattro eventi:

Mercoledì 4 giugno, ore 21.00 – Bagno Sonoro.

Un’esperienza immersiva guidata da Mara Piacenza in cui gong, campane di cristallo e strumenti per l’healing sound dialogheranno con l’arpa, conducendo i partecipanti verso uno stato di serenità e benessere emotivo.

Lunedì 17 giugno, ore 21.00 – Ginnastica & Musica classica.

Un incontro innovativo in cui la musica dal vivo si accompagna al movimento consapevole. L’arpa classica suonata da Valentina Meinero, guiderà, attraverso il suono, i movimenti proposti dalla fisioterapista Dott.ssa Costea, in un’attività benefica per corpo e mente.

Venerdì 4 luglio, ore 18.00 – Yoga & Arpa.

Una lezione di yoga tenuta da Simona Marino sarà accompagnata dalle sonorità dell’arpa celtica a 432hz, per un’esperienza che unisce respiro, musica e presenza.

Venerdì 19 settembre, ore 18.30 – Mostra d’Arte.

La rassegna si chiuderà con un omaggio all’arte visiva: protagonista sarà la pittrice cuneese Irene Durbano, artista attiva da anni a livello nazionale e internazionale, che esporrà una selezione delle sue opere più evocative.

Sergio Rizzo