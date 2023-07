Pezzi di ricambio per scooter online: a chi affidarsi

Se hai uno scooter o una moto, probabilmente sai quanto sia importante la manutenzione. Chi è abile con il fai da te, se la cava nel capirne di motori ed è in grado di gestire la propria due ruote in autonomia può risparmiare notevolmente rispetto al rivolgersi ad un carrozziere o meccanico, soprattutto acquistando pezzi di ricambio online. Chiaramente, il mondo digitale mette a disposizione una varietà incredibile di siti web a cui rivolgersi ma c’è uno che si distingue per numero di brand e assortimento: stiamo parlando di Maxiscoot, e-commerce dove puoi trovare i migliori pezzi di ricambio omologati e sicuri a prezzi competitivi… un plus? Sicuramente la possibilità di iscriversi alla newsletter ottenendo buoni e promozioni esclusivi.

Perché scegliere pezzi di ricambio online per la tua moto

Gli acquisti in modalità digital e in pochi clic, anche dallo smartphone, sono ormai una routine. Si stima che dalla pandemia in poi sono oltre 24 milioni gli italiani che compiono questo tipo di azione in modo regolare, anche settimanalmente. Abbiamo imparato a scegliere voli, prenotare vacanze, acquistare elettrodomestici ma anche il settore motori si è dato da fare.

I motivi per scegliere di fare shopping online per i pezzi di ricambio di moto e scooter sono numerosi. Partiamo dalla possibilità di scegliere tra tantissimi marchi; online rivolgendosi ad esperti come Maxiscoot puoi trovare soluzioni delle migliori marche come RMS e accedere a tutto il catalogo senza doverti limitare alle possibilità legate al tuo territorio.

Il secondo vantaggio, che poi è legato in generale agli acquisti digitali, è il prezzo: la convenienza economica è tanta, potrai infatti avere prezzi estremamente competitivi e con un minimo di ordine la spedizione è quasi sempre gratuita… non male, non trovi?

Marcia in più è poi la possibilità di farsi recapitare i pezzi direttamente a casa, non dovrai quindi occuparti di un trasporto soprattutto in caso di pezzi ingombranti. Personale qualificato si occuperà di consegnarti a casa i tuoi ordini in modo sicuro ed evitando che possano rovinarsi nel tragitto.

Chiaramente affidarsi all’online ha i suoi pregi ma anche i suoi difetti: per poter essere certo di acquistare top di gamma non limitarti a scegliere il brand ma affidati alle recensioni. Leggere le review di chi ha acquistato prima di te, ottenendo feedback potrebbe aiutarti ad individuare la soluzione migliore e più adatta alla tua situazione.

Ricorda di verificare la compatibilità

Non basarti solo su recensioni e prezzi, devi anche pensare al modello della tua moto o del tuo scooter per essere certo di fare un acquisto compatibile. Non è obbligatorio prendere pezzi originali del brand, puoi sceglierne di omologati e non brandizzati ma è importante verificare la compatibilità così che combaci e funzioni al meglio.

I ricambi online convengono solo all’ingrosso?

Molti credono che l’acquisto di ricambi online per moto e scooter sia conveniente per officine ma in realtà anche i privati possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Su piattaforme come YouTube è possibile trovare tutorial per la sostituzione di parti importanti che però non sono complicate da gestire come ad esempio i parafango, le luci o la batteria. Chiaramente quando si tratta di lavori più invasivi è bene rivolgersi a professionisti del settore.