Perturbazione con pioggia e neve in quota, migliora domenica, ma peggiora lunedì

CUNEO CRONACA - L'anticiclone delle Azzorre è in fase di espansione verso il bacino del Mediterraneo e determinerà condizioni di tempo soleggiato nel pomeriggio odierno sul Piemonte, con zero termico sui 3000 metri e residue nebbie e nubi basse sull'Alessandrino.

Tra sabato e l'alba di domenica una saccatura atlantica apporterà un moderato peggioramento sul territorio piemontese, con precipitazioni su Piemonte orientale e Alpi settentrionali e nordoccidentali, con quota neve sui 1100-1300 metri sulle Alpi.

Dalla mattinata di domenica l'allontanamento della saccatura verso i Balcani favorirà un miglioramento del tempo. Un peggioramento più marcato è atteso per lunedì per l'azione di una profonda depressione con minimo sull'Irlanda.

Sabato 25 gennaio

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso sul Piemonte centro-orientale, coperto sull'Appennino, irregolarmente nuvoloso sul settore occidentale; in tarda serata cielo molto nuvoloso ovunque.

Precipitazioni: deboli piogge sull'Alessandrino, localmente moderate sull'Appennino. Dopo il tramonto estensione al Piemonte orientale e alle Alpi settentrionali e nordoccidentali ove la quota neve sarà sui 1100-1300 metri.

Zero termico: in deciso calo fino a 1500-1800 metri sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, 2000-2200 metri sui rilievi meridionali.

Venti: moderati localmente forti da sudovest sulle Alpi; debole tramontana sull'Appennino e calma di vento in pianura.

Domenica 26 gennaio (nell'immagine)

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso fino all'alba; in seguito copertura in rapida attenuazione a partire dal settore occidentale con cielo poco nuvoloso o velato. In serata formazione di nubi basse sui settori pianeggianti e sull'Appennino.

Precipitazioni: fino all'alba deboli o moderate diffuse con forti picchi sull'Appennino in veloce esaurimento nelle ore successive iniziando dalle Alpi sudoccidentali. Quota neve sui 1100-1400 metri sui settori alpini nord e ovest, sui 1600-1800 sui rilievi meridionali.

Zero termico: in aumento in serata fino a 1800-2100 metri su quasi tutto l'arco alpino; valori sui 2500 metri su Alpi Liguri e Appennino. Calo di 200-300 metri nella notte.

Venti: sulle Alpi da sudovest all'alba e nella notte, e da ovest, nordovest nelle ore centrali, moderati localmente forti; sull'Appennino debole tramontana al mattino e moderata ventilazione meridionale al pomeriggio. Debole vento da nord in pianura.

Lunedì 27 gennaio

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, coperto al pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino deboli o moderate sul Piemonte orientale e sui rilievi; dal tardo pomeriggio estensione a tutta la regione e intensificazione con picchi forti o molto forti sull'Appennino. Quota neve sui 1000-1100 m sui settori alpini nord e ovest, sui 2000 metri sui rilievi meridionali.

Zero termico: stazionario sui 1500-1600 metri sui settori alpini nord e ovest, in aumento sui 2500 metri sui rilievi meridionali.

Venti: moderati localmente forti da sud, sudovest sui rilievi, calma di vento in pianura.