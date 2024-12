Peggioramento atteso giovedì sulla Granda con neve in quota, schiarite già da venerdì

CUNEO CRONACA - Ancora condizioni anticicloniche con temperature miti in montagna nel pomeriggio odierno grazie a un'alta pressione di matrice africana. Giovedì - fa sapere Arpa Piemonte - l'arrivo di una saccatura atlantica causerà un modesto peggioramento, con deboli precipitazioni su rilievi alpini e Piemonte orientale, nevose oltre 1000 metri nella notte.

Venerdì la saccatura evolverà in una circolazione depressionaria chiusa e traslerà verso sudest determinando un rasserenamento del cielo e un'intensificazione dei venti da nord, nordovest, con raffiche localmente molto forti e diffuse condizioni di foehn sul settore orientale della regione. Tempo soleggiato con attenuazione dei venti nella giornata di sabato.

Giovedì 19 dicembre (nell'immagine)

Nuvolosità: al primo mattino velato a ridosso delle valli alpine, più grigio altrove per nebbie e nubi basse; generale aumento della copertura nuvolosa dalla tarda mattinata. Schiarite irregolari in serata sulle Alpi occidentali.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata deboli localmente moderate su Appennino e Alpi nordoccidentali, in successiva estensione nel corso della giornata a zone pedemontane adiacenti e pianure orientali. Esaurimento nella notte a partire dai settori nordoccidentali. Quota neve in diminuzione da 1800 a 900 metri.



Zero termico: in sensibile calo da 3000 a 1500 metri.

Venti: moderati localmente forti da ovest sulle Alpi in rotazione da nordovest in tarda serata; deboli localmente moderati da sudovest sull'Appennino in rotazione a tramontana nella notte; in pianura venti generalmente calmi, deboli occidentali verso mezzanotte. Generale intensificazione della ventilazione dalla sera.

Venerdì 20 dicembre

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso con locali nebbie in pianura; attorno all'alba ampie schiarite a partire dalle Alpi settentrionali e nordoccidentali in estensione a tutta la regione con cielo sereno o velato dalla tarda mattinata in poi.

Precipitazioni: deboli residue sui rilievi meridionali nelle ore prima dell'alba con quota neve sui 1000 metri.

Zero termico: in calo al primo mattino fino ai 900-1000 metri sulle Alpi e 1200 metri sull'Appennino, in rialzo nel corso della giornata fino ai 1500 metri a nord e 1800 metri a sud.

Venti: settentrionali a tutte le quote, forti localmente molto forti in montagna e nelle vallate; estese condizioni di foehn sul Piemonte orientale con vento moderato e forti raffiche anche in pianura; ventilazione più contenuta sui settori pianeggianti occidentali. Generale attenuazione dal pomeriggio.

Sabato 21 dicembre

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento fino a 1900-2000 metri.

Venti: deboli localmente moderati da nord, nordovest sulle Alpi, sull'Appennino deboli da nord al mattino in rotazione da sud al pomeriggio. Calma di vento in pianura.