"Pedalando tra le aquile": Giovanni Panzera in bici dai Carpazi all'Alta Via del Sale

CUNEO CRONACA - E' stata ufficialmente presentata presso la Sala G. Vercellotti dell'Atl del Cuneese la nuova avventura di Giovanni Panzera, pronto a pedalare per l'edizione numero 5 di "Pedalando tra le aquile", l'iniziativa che lo vedrà protagonista con la sua bicicletta lungo le più spettacolari strade d'Italia e d'Europa.

Dopo intensi allenamenti nelle Alpi di Cuneo, Giovanni Panzera, documentarista e sportivo per passione, partirà il 5 luglio dai Carpazi e raggiungerà a fine agosto, sempre in sella alla bici, l'Alta Via del Sale, portando con sè tutta l'esperienza acquisita nelle sue montagne. Ad accompagnarlo Teresio Panzera, suo fratello e preparatore tecnico.

Durante il viaggio, Giovanni sarà vero ambasciatore del Cuneese e distribuirà a tutte le persone curiose di questa sua missione ed interessate a conoscerlo alcune cartoline promozionali dedicate alle Alpi di Cuneo e realizzate dall'Atl del Cuneese che lo ha nominato, ad inizio 2022, ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo.