Il sole si alterna a nuvole, poi nuovi temporali da sabato in provincia di Cuneo

Nuvolosità: cielo prevalentemente soleggiato con formazione di cumuli a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata in successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: rovesci, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi con possibile interessamento delle pianure.

Zero termico: in lieve rialzo sui 3300 metri.

Venti: deboli, orientali in montagna, in rotazione da sud in serata, e variabili altrove.

Sabato 3 giugno (nell'immagine)