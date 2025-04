Paura di volare? All'aeroporto di Levaldigi si vince con la realtà virtuale

CUNEO CRONACA - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso che aiuta a superare la paura di volare, organizzato da Cuneo Airport in collaborazione con DASTYFLYSIM. L’evento si terrà domenica 11 maggio e prevede due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio. Forte del successo delle edizioni precedenti, l’iniziativa torna per offrire ai partecipanti strumenti pratici per gestire l’aerofobia, un disturbo che colpisce molte persone e può influenzare la vita personale e professionale.

Nonostante l’aereo sia uno dei mezzi di trasporto più sicuri, la paura di volare è molto diffusa e può avere diverse origini. Per aiutare chi desidera superare questo ostacolo, il corso combina informazioni teoriche sul volo, approfondimenti sugli aspetti psicologici della paura e un’esperienza immersiva con visori per la realtà virtuale, che permettono di simulare un volo in un ambiente sicuro e controllato. Chi parteciperà alla sessione del pomeriggio avrà anche l’opportunità di vivere le fasi che precedono l’imbarco e assistere alle operazioni sottobordo.

A guidare i partecipanti in questo percorso saranno l’ingegner Pietro Luigi Rinaldi, pilota di Aviazione Generale con esperienza nel ruolo di Safety Manager di scalo, formatore e training manager presso il centro di simulazione DASTYFLYSIM, che aiuterà a comprendere il funzionamento del mondo dell’aviazione, e la dottoressa Cristina Franchetti, Psicoterapeuta e Formatrice, che analizzerà le origini della paura di volare e fornirà consigli pratici per affrontarla.

L’elemento distintivo di questa edizione sarà l’uso dei visori VR, già testati con successo lo scorso anno e ora potenziati con un numero maggiore di dispositivi a disposizione dei partecipanti. Questa tecnologia permetterà di simulare un volo in un ambiente realistico e coinvolgente, offrendo un primo passo concreto per superare l’aerofobia.

Il corso si svolgerà presso l’Aeroporto di Cuneo e prevede un contributo di partecipazione di 70 euro a persona. Gli interessati possono iscriversi tramite la pagina dedicata del sito di Cuneo Airport (clicca QUI), scegliendo tra la sessione del mattino (9-13) o quella del pomeriggio (14-18). Una volta completata l’iscrizione, ogni partecipante riceverà via email tutte le informazioni necessarie per prendere parte all’evento.