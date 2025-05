"Passa Bricks" e Festa di San Magno: a Passatore un weekend tra Lego, musica e Vespe

CUNEO CRONACA - Passatore invita a un appuntamento con i mattoncini più famosi al mondo, e non solo: nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 maggio, per l’edizione 2025 della festa di San Magno, la struttura delle opere parrocchiali ospiterà la prima edizione di “Passa Bricks”, un’ampia esposizione di realizzazioni (da macchinine a palazzi, da ambientazioni ispirate a Harry Potter a Star Wars e molto altro) in collaborazione con il gruppo di appassionati AlterLego Cuneo.

Le opere saranno in mostra sabato 17 dalle 14 alle 19 e domenica 18 dalle 10 alle 18, negli spazi delle opere parrocchiali. Ad animare ulteriormente l’evento, anche la presenza dei supereroi in costume del gruppo di cosplayer The Squad. Sempre domenica, si terrà un raduno del Vespa Club Cuneo 1951.

Il sabato sera è dedicato alla musica con il concerto della Camerata Corale La Grangia, che si esibirà in chiesa con un repertorio di canti popolari piemontesi. Il coro, attivo da oltre 70 anni, è stato fondato e diretto dallo storico Angelo Agazzani, appassionato musicista e studioso delle tradizioni del territorio, che si è dedicato al recupero e all’armonizzazione di brani della tradizione popolare subalpina.

Domenica 18 maggio, il programma religioso prevede la messa alle 9.30, seguita dalla processione e dalla benedizione dei mezzi agricoli. A seguire, pranzo comunitario nell’area dell’ex sferisterio (prenotazioni entro venerdì 16 maggio: 339 2765291 – 392 0398512). Nel pomeriggio, gara di bocce.