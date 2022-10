Partirà da Bra la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2023 presentata a Milano

CUNEO CRONACA - Parte da Bra la dodicesima tappa del Giro d’Italia: giovedì 18 maggio 2023 la Città della Zizzola, unica in provincia di Cuneo, torna ad essere una delle grandi protagoniste della “corsa rosa”. Un ritorno attesissimo, a 23 anni dall’ultima partenza cittadina del 1999 e nel trentesimo anniversario della gran fondo ciclistica “Bra-Bra”. Il traguardo sarà Rivoli, dopo 179 chilometri di tappa mista a “tre stelle”.

Alla presentazione ufficiale della 106° edizione del Giro d’Italia, svoltasi al Teatro “Gaber” di Milano, hanno partecipato in rappresentanza della Città di Bra il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo Sport Daniele Demaria, e i membri del costituendo Comitato di tappa Sandro Stevan e Sergio Panero. Presenti anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino.

La Bra-Rivoli sarà una frazione caratterizzata da tre segmenti riassumibili nel trittico collina-pianura-montagna. Da Bra si partirà alla volta di un itinerario che toccherà numerose località di Langhe e Roero, per poi attraversare per circa 60 km la pianura Padana passando sulla linea di arrivo, prima di affrontare l’impegnativa salita del Colle Braida transitando accanto alla Sacra di San Michele. Ultimi 20 km ondulati fino a raggiungere Rivoli.

“L’ufficializzazione della Bra-Rivoli è la prima tappa di un percorso iniziato diversi mesi fa – spiegano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore Daniele Demaria –. La nostra città per un giorno sarà Capitale del ciclismo: un risultato importante dal punto di vista sportivo, turistico, sociale, economico e di valorizzazione del territorio. Sarà una partenza non solo agonistica e sportiva, ma anche un forte investimento per la promozione del nostro territorio e delle sue eccellenze a livello internazionale. Ora inizia un cammino affascinante e impegnativo di coinvolgimento, sinergia e valore, affinché la città si faccia trovare pronta a questo importante appuntamento. Grazie al Giro d’Italia per aver scelto la nostra Città come una delle tappe dell’edizione 2023, alle Istituzioni (in particolare la Regione Piemonte) e alle persone che lo hanno reso possibile”.