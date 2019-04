Parte il tour di "F6G" nella Granda: tanti eventi studiati per il benessere delle famiglie

Da domenica 28 aprile a venerdì 21 giugno, in sette diversi centri della provincia di Cuneo (Boves, Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Mondovì e Savigliano), andrà in scena la nona edizione di "Famiglia sei Granda", la grande festa diffusa della famiglia promossa dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo insieme agli Uffici Famiglia delle diocesi cuneesi, alle Consulte della famiglia presenti sul territorio e alcune amministrazioni comunali, che si celebra in diverse città della provincia di Cuneo, per dare rilevanza, con un unico titolo, a tante iniziative a favore della famiglia.

Per quasi due mesi le piazze, i parchi, i santuari, ma anche i centri commerciali della Granda si riempiranno di una miriade di iniziative dedicate alla famiglia, organizzate in occasione della Giornata internazionale della famiglia, indetta il 15 maggio di ogni anno dall’Onu a partire dal 1994, quando fu proclamato il primo “Anno Internazionale della Famiglia”.

“La famiglia svolge un ruolo centrale e imprescindibile nello sviluppo della persona e della società – spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo -. Per questo motivo la cultura della famiglia deve crescere a tutti i livelli e, di pari passo, ne deve essere riconosciuta e valorizzata la funzione nella costruzione della comunità, così come deve essere sostenuto il suo benessere e la sua stabilità. Gli appuntamenti che ogni anno 'Famiglia sei Granda' propone vogliono favorire l’incontro e l’aggregazione tra le famiglie, promuovendo valori fondamentali come l’amicizia, la condivisone e la solidarietà”.

Quest’anno "Famiglia sei Granda" parte all’indomani del lancio della Carta F6G, il nuovo e innovativo strumento al servizio delle famiglie frutto di quasi due anni di confronto tra il Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo e le amministrazioni comunali dei sette maggiori centri della Granda (Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano).

Il progetto, che ha visto l’adesione anche da parte delle maggiori associazioni di categoria provinciali (Confcommercio, Confindustria, Coldiretti e Confagricoltura), ha l’obiettivo di offrire alle famiglie delle agevolazioni su alcune tipologie di servizi pubblici e su altre voci di spesa del bilancio familiare sulla base del numero e dell’età dei figli che compongono il nucleo familiare. La card può essere richiesta gratuitamente da ogni famiglia sul portale www.cartaf6g.it, online da oggi , realizzato dalla web agency Inode Srl.

Il logo "F6G", acronimo di Famiglia sei Granda, registrato e protetto giuridicamente, identifica e garantisce le iniziative che trattano e promuovono la famiglia come "nucleo e risorsa fondamentale della società". Il desiderio del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo è che tutti gli eventi in programma siano "family-friendly", cioè attenti, rispettosi e favorevoli alla famiglia e alle sue esigenze, e che per questo, in qualsiasi periodo dell’anno vengano organizzati, possano fregiarsi del logo "F6G" come di un marchio di qualità e di riconoscimento.

Il Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneoè nato nel 2007 e insieme a quello di Torino e al regionale del Piemonte, rappresenta un esempio concreto della sinergia che può nascere unendo realtà fra di loro diverse ma che hanno tutte lo stesso scopo: ridare fiducia e centralità alla famiglia. Oggi fanno parte del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo 21 associazioni: Abc Piemonte; Acli Cuneo; Age Costigliole Saluzzo, Age Mondovì; Uciim; Amci; Centro aiuto alla vita Cuneo; Centro aiuto alla vita Fossano; Cif Cuneo; Coldiretti Cuneo; Consultori familiari Ucipem; Associazione nazionale Famiglie Numerose; Movimento Cristiani Lavoratori; Movimento Famiglie Nuove; Movimento per la vita; Oasi giovani Savigliano; Familiarmente Alba; Agesc Provinciale; Associazione Papa Giovanni XIII, SOS Sangue Cuneo; Centro Sportivo Italiano Cuneo.

Il calendario degli appuntamenti "Famiglia sei Granda" 2019

Domenica 28 aprile

BUSCA

Parco del Convento dei Cappuccini

“A TAVOLA COL MONDO” – FESTA MULTICULTURALE APERTA A TUTTI

Dalle ore 10.30 – Laboratori per ragazzi e adulti

Dalle ore 12.00 – Aperitivo e, a seguire, “Pranzo multietnico condiviso”

Dalle ore 14.00 – Musiche da tutto il mondo

MONDOVÌ

Santuario di Vicoforte – Casa Spiritualità

FESTA DELLE FAMIGLIE E FESTA INCONTRI – DIOCESI DI MONDOVÌ E AC

Ore 9.30 – Ritrovo Oratori

Ore 10.00 – Attività per bambini e ragazzi organizzati dall’ACR

Ore 12.00 – Ritrovo famiglie e picnic (ognuno porta qualcosa e si condivide!)

Ore 14.30 – Per i genitori: “Al vedere la stella – La missione dal volto giovane”, testimonianza di Sara Rossi, membro AC, che racconterà la sua esperienza tra i di bambini poveri di Betlemme. Per i bambini: grande gioco, divertimento assicurato!

Ore 16.30 – S. Messa

Ore 17.15 – Merenda offerta per tutti

Mercoledì 1° maggio

BOVES

Ore 14.30 – 18.00 – Cascina Marquet

“PLAYING FAMILY – GIOCHI IN SCATOLA IN FAMIGLIA”

Pomeriggio di sfide in famiglia con giochi da tavolo in collaborazione con la Biblioteca di Boves.

A seguire picnic in condivisione.

Sabato 11 maggio

CUNEO

Ore 16.00 – 19.00 – Galleria del Centro Commerciale di Tetto Garetto

“GIOCA CON LA CARTA F6G”

Proposto da Cuneo Drwhy di K di Malinki, pomeriggio di giochi e intrattenimento con premi e particolari sorprese per le famiglie che avranno già richiesto la Carta F6G.

Domenica 12 maggio

CUNEO

Ore 9.30 – 14.30 – Ritrovo davanti al Duomo

“USCIRE È…”

Proposte a misura di bambini genitori e famiglie

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA

Saluto del Vescovo e avvio della passeggiata lungo la pista ciclabile del Parco Fluviale al Santuario Madonna degli Angeli, S. Messa e pranzo al sacco nel parco di Villa Parea.

Ore 16.00 – 17.30

LABORATORI AL MUSEO DIOCESANO

Attività didattiche e creative per famiglie con bimbi in occasione della Festa della Mamma.

Per info, costi e prenotazioni (obbligatorie, fino a esaurimento posti): www.museodiocesano.it

Sabato 18 maggio

BOVES

Ore 17.30 – Piazza dell’Olmo

MESSA ROCK

Promossa dai giovani della Pastorale Giovanile per coinvolgere ragazzi e famiglie

BRA

Ore 15.00 – 18.30 – Corso Garibaldi

“IL VIAGGIO DELLE COSE”

a cura della Consulta Comunale della Famiglia.

Ore 20.45 – Centro Polifunzionale “G. Arpino”

“AAA… C’È TALENTO IN CITTA’?”

“PARTENZA ORE 15 – INTRECCIO AL CAMPEGGIO”

Spettacoli finali del progetto Scuola Aperta (elementari e medie) 2018-2019

Domenica 19 maggio

FOSSANO

FESTA DELLA FAMIGLIA “LA MAGIA DI STARE INSIEME”

Ore 16.00 – Piazza 27 marzo 1861

“Giulietta e il mondo della magia”

Opera musicale con l’orchestra dei 120 bimbi a cura della FFM

Ore 17.00 – Cortile scuola Calvino

“La battaglia dei cuscini”

Spettacolo a cura della Compagnia Il Melarancio coop. Soc. onlus

Ore 19.00 – Piazza 27 marzo 1861

Cena in amicizia ad opera della Pro Loco di Fossano

Mercoledì 22 maggio

CUNEO

Ore 9.00 – 13.00 – Partenza in Piazza ex Foro Boario

“GIRINO D’ITALIA” – UN GIRO D’I TAGLIA PICCOLA

I bambini 0-6 anni della città insieme alle loro educatrici, insegnanti e famiglie percorreranno il primo tratto della tappa con i propri veicoli a ruote: passeggini, tricicli, spingi-spingi. Iniziativa proposta dal Sistema Infanzia Cuneo in collaborazione con tutti i soggetti organizzatori.

Sabato 25 maggio

BRA

Ore 17.30 – Salone della Parrocchia San Giovanni Battista

“SAGGIO DEL PICCOLO CORO MULTIETNICO DEL PICCOLO TEATRO DI BRA”

Venerdì 21 giugno

SAVIGLIANO

Ore 19.00 – 22.30 – Via Torre de Cavalli 5

“PRIMA ESTATE AL LONGIS”

Una serata insieme per incontrarci