Monviso, escursioni e attività per famiglie a Paesana, Crissolo, Casteldelfino e Pontechianale

CUNEO CRONACA - A partire da sabato 31 luglio e per tutto il mese di agosto il Parco del Monviso propone un calendario appositamente studiato per le famiglie con bambini: si tratta di dieci appuntamenti gratuiti, due escursioni guidate da Guardiaparco del Parco del Monviso e otto attività ludico-didattiche realizzate con la collaborazione dell’Associazione Vesulus, organizzati a Casteldelfino e Pontechianale, in alta valle Varaita, e a Paesana e Crissolo, in alta valle Po, per condurre i bambini alla scoperta della natura, della montagna e dei suoi abitanti.

La partecipazione è gratuita per tutte le attività in calendario: per le escursioni di domenica 1° agosto e sabato 7 agosto le iscrizioni si raccolgono su www.facebook.com, per tutti gli altri appuntamenti è obbligatoria l’iscrizione entro le ore 12 del giorno di svolgimento al 347.4837009 o via mail a vesulus@gmail.com

Sabato 31 luglio tra le 14.30 e le 18.30 si tiene a Casteldelfino “Non chiamiamole erbacce”, un’attività alla scoperta delle piante e della botanica. Tutti i vegetali, anche i più umili, possono avere gli usi più svariati come cibo, medicine, coloranti o veleno: grazie a una guida appositamente formata si potranno scoprire le magie della botanica.

Domenica 1° agosto i Guardiaparco del Parco del Monviso propongono un’escursione guidata nel Bosco dell’Alevè, la più grande distesa di pini cembri dell’arco alpino, con percorso ad anello Castello di Pontechianale – Rifugio Bagnour – Lac Sec – Castello di Pontechianale. Ritrovo alle ore 9.30 presso il rifugio Alevè di Pontechianale (fraz. Castello), rientro per le ore 15.30. È possibile portarsi il pranzo al sacco oppure prenotarlo presso il rifugio (la prenotazione deve essere fatta in autonomia al numero 320.4260190).

Giovedì 5 agosto alle ore 15 a Crissolo si tiene una visita accompagnata alla grotta del Rio Martino, uno dei più interessanti ambienti carsici del Piemonte, posto alla quota di 1530 m s.l.m. e alle pendici di Rocca Granè, sul versante orografico destro della valle. Il ramo inferiore della grotta, lungo 530 metri, è visitabile senza difficoltà e termina con la cascata del Pissai, alta più di 40 metri.

Sabato 7 agosto doppio appuntamento: in valle Varaita, con partenza alle ore 9.30 dalla borgata Alboin di Casteldelfino, i Guardiaparco del Parco del Monviso propongono una seconda escursione guidata nel Bosco dell’Alevè, la più grande distesa di pini cembri dell’arco alpino, con percorso differente rispetto alla precedente e sull’anello Borgata Alboin - Pralambert - Pian del Chiot - Croce di Ciampagna - Cruset – Borgata Alboin; pranzo al sacco, rientro per le ore 15.30. In valle Po, tra le 15 e le 18.30 si tiene a Paesana “Geologo per un giorno”, un’attività alla scoperta dei segreti della storia delle montagne attraverso l’osservazione dei sassi che si possono trovare in un torrente. L’attività è condotta da una guida escursionistica specializzata in geologia.

Sabato 14 agosto tra le 14.30 e le 18.30 si tiene a Casteldelfino “Ci vuole un albero”, un’attività finalizzata a imparare a conoscere gli alberi attraverso una facile e divertente caccia al tesoro vegetale condotta da una guida escursionistica ambientale.

Martedì 17 agosto tra le 15 e le 18.30 a Crissolo, in località La Spiaggia, secondo allestimento in valle Po di “Geologo per un giorno”.

Sabato 21 agosto doppio appuntamento: in valle Varaita, tra le 14.30 e le 18.30 fa tappa a Casteldelfino l’attività “Geologo per un giorno”. In valle Po, tra le 15 e le 18.30 si tiene a Crissolo un pomeriggio di avvicinamento all’orienteering in cui, cartina e bussola alla mano, si imparerà a conoscere i quattro punti cardinali e ad orientarsi in natura.

Sabato 28 agosto tra le 14.30 e le 18.30 a Casteldelfino si svolge l’ultima attività del programma: arriva anche in valle Varaita il pomeriggio di avvicinamento all’orienteering.

Il calendario

Sabato 31 luglio ore 14.30-18.30

Casteldelfino

Non chiamiamole erbacce. Tutte le piante, anche le più umili, possono avere gli usi più svariati: cibo, medicina, colorante, veleno: venite a scoprire con noi le magie della botanica!

Domenica 1° agosto ore 9.30-15.30

Pontechianale

Escursione guidata nel Bosco dell’Alevè. Escursione guidata con i Guardiaparco del Parco del Monviso nella più grande distesa di pini cembri dell'arco alpino. Ritrovo alle ore 9.30 presso il rifugio Alevè di Pontechianale (fraz. Castello), rientro per le ore 15.30. È possibile portarsi il pranzo al sacco oppure prenotarlo presso il rifugio (la prenotazione deve essere fatta in autonomia al numero 320.4260190).

Giovedì 5 agosto ore 15-18.30

Crissolo

Visita alla grotta del Rio Martino, uno dei più interessanti ambienti carsici del Piemonte. Il ramo inferiore della grotta, lungo 530 metri, è visitabile senza difficoltà e termina con la cascata del Pissai, alta più di 40 metri.

Sabato 7 agosto ore 9.30-15.30

Casteldelfino

Escursione guidata nel Bosco dell’Alevè. Escursione guidata con i Guardiaparco del Parco del Monviso nella più grande distesa di pini cembri dell'arco alpino. Ritrovo alle ore 9.30 presso borgata Alboin; pranzo al sacco, rientro per le ore 15.30.

Sabato 7 agosto ore 15-18.30

Paesana

Geologo per un giorno. Apriamo insieme il grande libro della natura e impariamo a leggere nei sassi del torrente la storia antica delle montagne intorno a noi!

Sabato 14 agosto ore 14.30-18.30

Casteldelfino

Ci vuole un albero. Imparare a conoscere gli alberi è facile e divertente con questa piccola caccia al tesoro vegetale!

Martedì 17 agosto ore 15-18.30

Crissolo

Geologo per un giorno. Apriamo insieme il grande libro della natura e impariamo a leggere nei sassi del torrente la storia antica delle montagne intorno a noi!

Sabato 21 agosto ore 14.30-18.30

Casteldelfino

Geologo per un giorno. Apriamo insieme il grande libro della natura e impariamo a leggere nei sassi del torrente la storia antica delle montagne intorno a noi!

Sabato 21 agosto ore 15-18.30

Crissolo

Orienteering. Nord, est, sud, ovest, alto, basso,... accidenti che confusione! Partite con noi in quest'avventura e l'orientamento non avrà più segreti!

Sabato 28 agosto ore 14.30-18.30

Casteldelfino

Orienteering. Nord, est, sud, ovest, alto, basso,... accidenti che confusione! Partite con noi in quest'avventura e l'orientamento non avrà più segreti!