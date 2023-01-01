Parapendio, il Campionato regionale vola su Montoso: spettacolo nei cieli di Bagnolo

CUNEO CRONACA - Dopo l’appuntamento di Rocca Canavese di metà aprile, il più importante campionato regionale di parapendio fa tappa nella valle Infernotto. Sabato 16 maggio il cielo di Montoso accoglierà una nuova tappa del Cross Country Piemonte, con l’inedita formula pensata per accrescere la partecipazione e lo spettacolo.

L’evento è organizzato grazie all’impegno delle associazioni sportive dilettantistiche Vento Relativo, Para Delta Club Cuneo e Para Delta Club Rocca Volando, con il sostegno e il patrocinio di una rete di enti, tra cui Regione Piemonte e i Comuni di Bagnolo Piemonte, Martiniana Po, Paesana, Rocca Canavese e Leverone.

Mentre i piloti saranno in aria, a terra sono stati organizzati nell’area di atterraggio una serie di tornei sportivi, grazie alla collaborazione di tanti volontari e amici di Luca Odetto, referente del mondo parapendio in zona.