PALLAPUGNO/ Usacli Cuneo: "Orgogliosi di avere nel circolo anche l’Associazione nazionale arbitri"

CUNEO CRONACA - Ad ottobre si è affiliata all’USACLI l’Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno A.N.A.P. ASD.

L’Associazione conta oltre 50 soci provenienti dal sud Piemonte e dalla Liguria di Ponente composta da circa 40 Arbitri effettivi e una quindicina tra Osservatori Arbitrali e Arbitri Benemeriti. L’Anap provvede autonomamente alla formazione di nuovi arbitri e all’aggiornamento degli arbitri in attività con corsi periodici sia a livello tecnico che atletico.

Gli ufficiali di gara prestano la loro attività nelle competizioni della Federazione Italiana Pallapugno arbitrando annualmente circa 1500 partite dalla categoria dei Pulcini fino alla Serie A.

Soddisfatto il Presidente ANAP Massimo Chiesa dice "Abbiamo scelto di affiliarsi all’Unione Sportiva Acli perché ci hanno dimostrato subito competenza, capacità e disponibilità nel seguirci negli adempimenti associativi e fiscali che richiedono le associazioni".

Aggiunge il Presidente Provinciale USACLI CUNEO Attilio Degioanni: “Mi ha fatto molto piacere e ci riempie di orgoglio che il Direttivo dell’ANAP abbia scelto come ente affiliante l’USACLI e poi anche perché io faccio parte dell’associazione da diversi anni, prima come Arbitro Nazionale e attualmente come Designatore Arbitrale. “

Il ruolo dell’arbitro non è sempre facile però aiuta molto nella crescita delle persone e nella giustizia ed ha anche le sue gratificazioni e soddisfazioni.

Per chi vuole ulteriori informazioni o partecipare ai corsi da arbitro può cliccare sul link qua sotto e troverà i contatti: http://www.arbitrianap.it/