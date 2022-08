PALLAPUGNO/ La quarta giornata dei play-off e dei play-out della Serie A e Banca d'Alba-Egea

CUNEO CRONACA - La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince lo scontro diretto con il Nocciole Marchisio Cortemilia e vola da sola in testa alla classifica dei play off della Serie A Banca d'Alba-Egea. A Dolcedo, la quadretta ligure di Federico Raviola s'impone 9-7 con i campioni d'Italia in carica, guidati da Massimo Vacchetto.

Muove la classifica la Roero Isolamenti Canalese che supera e aggancia in graduatoria l’Araldica Castagnole Lanze: formazione di Marco Battaglino vince 9-5con il team astigiano capitanato da Cristian Gatto. Turno di riposo per l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playoff - Quinta giornata

Roero Isolamenti Canalese-Araldica Castagnole Lanze 9-5

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-7

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo

Classifica: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 21; Nocciole Marchisio Cortemilia 20; Araldica Castagnole Lanze e Roero Isolamenti Canalese 13; Acqua San Bernardo Subalcuneo 12.

La Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo balza al comando della classifica dei play out della Serie A Banca d'Alba-Egea, espugnando lo sferisterio di Dogliani: la formazione di Enrico Parussa vince 6-9 con la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto.

A tenere compagnia alla formazione di Santo Stefano Belbo in testa alla graduatoria c'è la Bormidese di Davide Dutto, che si aggiudica a tavolino, 9-0, la partita con l'Alusic Merlese, in quanto la società monregalese ha deciso di non presentarsi per il recupero, dopo il rinvio per pioggia. Turno di riposo per la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playout - Quinta giornata

Virtus Langhe-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 6-9

Bormidese-Alusic Merlese 9-0

Riposa: Pallapugno Albeisa

Classifica: Bormidese e Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 12; Pallapugno Albeisa e Virtus Langhe 11; Alusic Merlese 5.

