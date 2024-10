"Paesanainpiazza": nel weekend torna la rassegna di agricoltura, artigianato e zootecnica

CUNEO CRONACA - Puntuale come ogni anno, torna domenica 20 ottobre a Paesana la 26ª edizione di "Paesanainpiazza", la tradizionale rassegna dedicata all’agricoltura, artigianato, commercio e zootecnica locale.

L'evento, divenuto un appuntamento di primo piano nel panorama delle rassegne autunnali locali, è reso possibile grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Emanuele Vaudano, e le associazioni di volontariato di Paesana. "Paesanainpiazza – commenta il sindaco – è un grande evento che unisce il paese e mette in vetrina l'intero territorio. Ringrazio tutte le associazioni, commercianti, allevatori e artigiani che contribuiscono al successo della manifestazione".

Il programma di domenica 20 ottobre è ricco di iniziative. A partire dalle 8, sul Lungo Po, si terrà l'affluenza delle mandrie e l'apertura della mostra mercato del bestiame e dei mezzi agricoli. Contemporaneamente, in Piazza Piave, Piazza G.B. Mattio, Piazza Statuto, Piazza Vittorio Veneto, Via Nazionale, Via Roma e Via Po, si aprirà la fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, insieme al mercatino dell’usato.

Alle 10, sul Lungo Po, si svolgerà la benedizione del bestiame, seguita dall'inaugurazione e dal taglio del nastro con le autorità locali e la Banda Musicale di Paesana. Il pranzo, a base di polenta e spezzatino, sarà servito alle 12:30 presso l'area allevatori, a cura del Gruppo Alpini di Paesana.

Alle 16, nella sala incontri di Via Roma, avrà luogo la premiazione del concorso "Paesanainpiazza", riservato alle scuole del paese. Per i più piccoli, Piazza Vittorio Veneto offrirà un'area di intrattenimento con laboratori e castelli gonfiabili, gestiti dall'Oratorio parrocchiale. In Piazza Statuto, stand di "truccabimbi" a cura della Croce Rossa, esposizione di Vespe e musica con "Le Giovani Voci del Monviso". Musica anche in Via Roma, con il gruppo "Son de la Rue".

Durante la giornata, saranno protagoniste anche le performance di slackline sul fiume Po, con esibizioni alle ore 11:30, 14:30 e 16:30. Sul Lungo Po, i bambini potranno vivere l'esperienza del "battesimo della sella" a cura di "Redskin Ranch" e "Fly Ranch", mentre saranno esposte opere di modellismo dinamico agricolo. Esibizioni di ginnastica ritmica e kung-fu si terranno presso il campetto da pallacanestro.

In Piazza G.B. Mattio, alle 11 e alle 15, si terranno esibizioni di moto da trial a cura del "B.L. Racing Team". Sorvoli panoramici in elicottero partiranno dal campo sportivo comunale, organizzati da Heliwest.

Infine, i mastri "mundajè" degli "Amici di Croesio" distribuiranno caldarroste in Via Nazionale, mentre in Piazza Piave ci saranno giochi di prestigio e musica occitana con il gruppo "La Valada" alle 15.

La rassegna proseguirà fino al tramonto, animando le vie e le piazze di Paesana.