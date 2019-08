PAESANA/ Torna domenica 1° settembre il grande raduno delle Vespe

Paesana sarà nuovamente “invasa” da centinaia di Vespe e vespisti. Infatti domenica 1 settembre si terrà la quindicesima “Giornata Vespazza”. Un appuntamento che varrà anche come 12esimo raduno nazionale e quarto memorial “Adriano Perasso” il primo settembre

Il raduno si svolgerà a cura del Vespa Club “I Vespazzi del Monviso”, che con caparbietà e passione organizzano la manifestazione fin dal lontano 2002.

Il programma avrà il via alle 8, in Piazza Vittorio Veneto, con il ritrovo dei partecipanti e l'apertura delle iscrizioni. Verranno consegnati: borsa gadget, buono aperitivo e biglietto per la salita in seggiovia (garantiti ai primi 500 iscritti). Verso le 10.15 i motori delle Vespe inizieranno a “ronzare”, pronte per la partenza del giro vespistico, in direzione Pian Munè, dove i vespisti avranno l’occasione di salire in seggiovia fino a raggiungere la quota di 2000 metri.

“La salita in seggiovia – sottolinea il Presidente Eric Anselmo – sarà il fiore all’occhiello del nostro raduno: gli amici vespisti avranno l’occasione di ammirare un panorama che ha pochi uguali al mondo, e nel frattempo potranno deliziarsi con l’aperitivo che avremo il piacere di offrire in collaborazione con la rinomata stazione sciistica”.

Al rientro, previsto per le ore 13, sarà possibile pranzare nei ristoranti del paese che hanno aderito alla convenzione con il Vespa Club, prevedendo menù al prezzo di 20 euro. Seguirà, verso le ore 15, sotto l’ala coperta di Piazza Vittorio Veneto, la premiazione dei Club partecipanti ed estrazione della ricca Lotteria.

“I Vespazzi del Monviso – conclude Anselmo - ringraziano le numerose associazioni locali che non ci fanno mai mancare il loro supporto ed aiuto per l’organizzazione dell’evento ed invitano tutti gli appassionati della ultrasettantenne Vespa a partecipare numerosi”.