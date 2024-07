Ostana tra i 4 Comuni scelti per "Un'estate italiana" del Ministero del Turismo

CUNEO CRONACA - Sarà il Comune di Ostana, in Valle Po (provincia di Cuneo), uno dei quattro Comuni italiani individuati per "Un’estate italiana", un’importante iniziativa, sostenuta dal Ministero del turismo, di promozione e valorizzazione, che verrà diffusa attraverso i canali televisivi Rai e il sito istituzionale del Dicastero "Italia.it".

Quattro i borghi dislocati su tutto il territorio italiano, prescelti per "dare lustro alle potenzialità attrattive, alle specificità culturali, naturalistiche ed enogastronomiche della nostra Nazione", come si legge nella nota a fima del Ministro del Turismo che indica Ostana al fianco di Castelmola (Me), Monte Isola (Bs), Torre di Palme (Fm).

Una scelta non casuale, con attenzione alla copertura del territorio nazionale da Nord a Sud, che permetterà di “dare ampia rappresentatività alle tradizioni, ai valori culturali ed esperienziali territorialmente differenziati, che si pongono a fondamento dell’identità nazionale”. Una soddisfazione per Giacomo Lombardo, fresco di rielezione, nel suo sesto mandato da sindaco di Ostana. Le riprese si svolgeranno nel corso del mese di luglio. Le date della messa in onda verranno comunicate appena disponibili.