"Ostana Pride - Monviso Edition" fra talk sui diritti, dibattiti e musica

Il Pride prevede un primo momento di presentazione e dibattito, alle 18,30, con il talk “Liber3 di essere” al quale partecipano Marco Giusta della segreteria nazionale di Arcigay, Anna Maria Bava di Arci Piemonte, Sofia Darino del Maurice GLBTQ e il Coordinamento Cuneo Pride.

Seguiranno poi cena "Lasagna Party" (piatto di lasagna, anche in opzione vegetariana, crostata e bevanda a 10 euro, prenotarsi) e dj set di Raissa. Possibilità di pernottamento in tenda nell'Area camping. Info e prenotazioni su whatsapp 3497119268 oppure via mail a ostanagiovane@gmail.com.