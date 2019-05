Amore, lavoro, fortuna: da Fiorella l'oroscopo di giugno per gli amici della provincia di Cuneo

L'oroscopo di giugno 2019 della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

Per alcuni di voi il nervosismo e l'insofferenza, provocate da chi vi indispone o vi stuzzica, porterà a concludere una collaborazione o addirittura ad abbandonare un progetto. Ebbene, vi sentirete un sano senso di liberazione! Nessuno di voi sopporterebbe a lungo catene psicologiche, una sorta di ricatto. Butterete tutto all'aria e farete bene: via libera, niente ostacoli per nuove scelte lavorative. Non vi mancano certo creatività e iniziativa. Del resto, quando una situazione non vi garba più, non state a pensarci molto, date un taglio netto. Insomma è un momento di cambiamenti, ovvio, per chi è nella condizione di poterlo fare. Ma quando un ariete matura una decisione, parte allo sbaraglio, pronto a superare ogni difficoltà: nulla lo può fermare. Sorprenderete tutti, soprattutto gli avversari e gli invidiosi, nell'abbandonare ciò che non ha più senso per voi. Niente come la novità vi stimola a dare il meglio. In compenso l'amore vi scalda il cuore, il partner vi seguirà con devota ammirazione. Con Venere intrigante i single faranno strage di cuori: ammirati/e per determinazione e coraggio. Convicenti, affascinanti e trascinatori, sarete protagonisti nelle serate tra amici. Avrete molti seguaci per le vostre sorprendenti gesta. Come ribaltare una situazione stagnante!

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Venere è dalla vostra, continua l'ondata di positività. Molte le novità, tutte inaspettate. Vi sorprenderete di essere richiesti nei campi più disparati. Molti di voi non sono ancora consapevoli della propria capacità, ma che lo vogliate o meno, saranno gli eventi a riservarvi cambiamenti. Ebbene, malgrado la vostra tendenza a mantenere un andamento stabile, senza scossoni, prudenti, a volte anche pigri, vi troverete protagonisti di eccitanti situazioni lavorative. Sorprenderete chi vi conosce bene, pronti ad improvvisi spostamenti, trasferimenti in altre città, addirittura in altri continenti! Altro che voltare pagina, cambierete il vocabolario: una nuova vita vi attende. Ovvio, dipende anche dai legami famigliari, non tutti sono disposti a scaraventarsi dall'altro capo del mondo. Molto favoriti gli artisti, sia nel campo dello spettacolo, sia nel campo delle arti: grandi opportunità di successo. L'amore procede bene per le coppie consolidate, per i separati e i single incontri eccitanti. Colpi di fulmine, amori coinvolgenti, vivrete emozioni forti, sarete attratti da relazioni un po' pericolose, ma saprete fermarvi in tempo: l'intuizione è una vostra buona alleata. Siete rivoluzionari, sì, ma sempre prudenti.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Finalmente in campo lavorativo c'è un po' di assestamento: soluzioni legali che vi angustiavano da tempo; chiarimenti con capi, collaboratori, o soci; accordi estenuanti finalmente portati a termine. E' vero, la monotonia non fa per voi, ma ora un po' di tranquillo tran tran non guasterebbe. Affrontate questo mese con più positività, ci sono schiarite; rassegnatevi alla mediazione, pratica che non vi è congeniale, ma vi risulta efficace per mantenere l'equilibrio nei rapporti di lavoro. Continuate a percorrere la strada sicura senza imbarcarvi in attraenti ma pericolose occasioni di investimenti, o progetti troppo a lungo termine. Lo stress vi ha un po' debilitati, superato qualche fastidioso acciacco di origine psicosomatica, ora sta tornardo l'energia. Ricaricate le batterie, perché vi attende un'estate bollente in amore. E' già in corso, con la complicità di Venere, un'intrigante e passionale stagione sentimentale. Cominciate a pensare alle vacanze per ritemprare spirito e corpo, se poi nel frattempo capitano evasioni eccitanti, ancora meglio. Sempre ben accette.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Ora è un buon periodo per il lavoro, piovono opportunità da considerare perché in tempi brevi saranno fruttuose e soddisfacenti. Non siate di cattivo umore, non giova, anzi vi fa perdere di vista ciò che invece potrebbe aprirvi a soluzioni di problemi che vi hanno angustiato per tanto tempo. Col sorriso conquisterete consensi e simpatia, ottime premesse per intrecciare rapporti di lavoro interessanti. Da cosa nasce cosa, non lasciatevi intimorire da un po' di pioggia, la sera spegnete la tv, alzatevi da quel divano e, col sole dentro, uscite per incontrare persone. Sfoderate il vostro fascino. Dove l'avevate dimenticato, forse in cantina? Vi aspetta una stagione sentimentale ricca, stimolante, bando alla timidezza o alla diffidenza. Fatevi avanti, divertitevi, è possibile senza la pretesa di incontrare l'anima gemella. Quella arriverà quando meno ve la aspettate...

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Buone opportunità per il rinnovo di contratti, la situazione lavorativa scorre in modo fluido, senza contrasti o blocchi. Create invidia per i vostri successi e spesso vi mettono il bastone tra le ruote. Ma voi saprete prevenire, l'intuizione vi allerta con persone che si avvicinano per stringere amicizia, mentre il fine è invece quello di ricevere le vostre confidenze per poi nuocervi. Non abbassate mai la guardia, le lusinghe vi piacciono, ma non cadete nel tranello. Con la prudenza il vostro successo continuerà senza scossoni, fluido verso lidi importanti per la stabilità che desiderate raggiungere. Una relazione considerata passeggera per alcuni si rivelerà importante, tanto da desiderare di mettere su famiglia. Quindi l'amore, con Venere e Mercurio molto favorevoli, prospetta una stagione assai vivace e intrigante per chi cerca momenti di svago senza complicazioni sentimentali. Sarà un'estate memorabile!

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

Finalmente un po' di chiarezza sulle questioni lavorative. E' il momento giusto per scoprire situazioni scorrette da parte di persone che con voi non hanno mai parlato chiaro. I loro atteggiamenti enigmatici, sfuggenti, vi metteranno in guardia: lasciateli parlare, ascoltateli senza interrompere e saranno loro stessi a tradirsi. Con ciò non chiudetevi in voi stessi, prudenza sì, ma non diffidenza, saprete valutare con chi aprirvi. E le buone proposte vi saranno servite su un piatto d'argento: c'è chi vi tiene d'occhio da tempo e valuta le vostre capacità. Quindi, filtrate le situazioni ambigue, avrete davanti un periodo molto favorevole, stringerete buoni legami e rapporti molto interessanti e produttivi in ogni settore. In amore, basta a chi rivanga il passato! Apritevi ottimisti e fiduciosi a nuove esperienze, alcuni di voi si sorprenderanno che un incontro puramente casuale, da piacevole si trasformerà in passionale e duratura relazione sentimentale. Inaspettati ritorni di fiamma con vecchi amori regaleranno tenerezza ed emozioni.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

E' il momento giusto per prendere in considerazione nuove proposte, anzi proporsi sarebbe ancora meglio. C'è chi non ha la voglia di cambiare, o forse teme di affrontare nuove situazioni, nuovi ambienti, insomma, ricominciare da capo. Ebbene, le occasioni giuste per voi sono dietro l'angolo, fatevi animo e partite all'attacco. L'occasione per realizzare un progetto che vi sta a cuore è a portata di mano, non vi resta che coglierla. Chi di voi ha capacità e volontà in ogni campo lavorativo, dovrà compiere solo più un piccolo passo per incontrare la fortuna. Favoriti i creativi e gli artisti sia nel campo dello spettacolo che delle arti in genere. L'amore è un po' altalenante, per le coppie un po' di maretta per problemi finanziari. I single che non danno un taglio al passato hanno difficoltà ad aprirsi a nuovi amori. Non fate i difficili, vi sorprenderete con incontri inaspettati.

Scorpione, dal 23 ottobre al 22 novembre

Con Mercurio e il Sole favorevoli, l'andamento del lavoro è meno complicato rispetto al mese scorso. La scorrevolezza e la tranquillità vi renderanno meno ansiosi, meno brontoloni e meno aggressivi. Così, con animo sereno e pacato, sarete più accorti a non lasciarvi sfuggire le buone occasioni che vi si presenteranno. Le attività conosceranno un momento di grazia, quindi considerate e valutate la scelta di potenziarle. Favoriti gli investimenti, gli sblocchi di progetti accantonati vi ridaranno l'ottimismo e l'energia per gettarvi con profitto in nuove avventure. Per contro, per alcuni, sarà vincente la coraggiosa decisione di chiudere un'attività in perdita. Non perdete tempo e denaro, sarà la vostra fortuna: riceverete da subito buone proposte. L'estate alle porte vi regala una rinascita in amore: nuovi incontri, emozioni, passione per i single. Per le coppie ritorni di fiamma durante le vacanze, per altri l'arrivo di un tanto atteso bebè riporterà l'armonia.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

E' un periodo da non sottovalutare, nuove opportunità in ogni campo lavorativo. Voi non siete certo legati a un luogo, vi piace cambiare, viaggiare, quindi cogliete al volo, approfondite le opportunità che vi si presentano, di ogni genere. Ormai i lavori cambiano, ci sono altre esigenze, e le attività innovative, anche se un po' rischiose, vi intrigano. Siete in grado di valutare il rischio, a volte essere pionieri porta un grande successo. Potrebbe capitare a voi, siete le persone giuste, e se le cose non funzionassero, sapreste rialzarvi subito. Fa per voi il proverbio che dice: chi non risica, non rosica. Il vostro nemico è la noia, ma in questo periodo non correte il rischio di provarla, vi si affacceranno mille occasioni: rinnovo contratti, nuove attività, collaborazioni e soprattutto spostamenti, opportunità di nuovi incontri. Non vi resta che agire. Anche in amore ci sono cambiamenti: tagli di legami stanchi, nuovi amori, per altri invece matrimonio in vista, col desiderio di mettere su famiglia e di fermarsi. Ma fino a quando?

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

Inizia il transito di Urano che per voi significa tante novità. Chi deve risolvere da tempo contenziosi col passato ha qualche possibilità in più di riuscirci. Ma se non fosse, liberatevi delle ombre, guardate avanti, abbandonate progetti non sbocciati, persone che vi hanno danneggiato: è il momento di occuparvi del presente e del futuro. I contatti sono molto interessanti, valutate con calma e agite. Non date retta a chi vi critica e cerca di spegnere i vostri entusiasmi. Non riusciranno ad inquinare i vostri progetti con insinuazioni malevole o giudizi poco positivi, siete forti, avete la spalle larghe e lasciate dire. Siete attorniati da persone che invidiano la vostra personalità, che vorrebbero sempre ciò che non hanno. Si mostrano gentili e amichevoli con voi, ma spesso non lo sono, e il vostro distacco e l'impassibile indifferenza che mostrate nei loro confronti, li ferisce. Attenti a non mostrare una piccola debolezza, non date confidenza. E se vi domandate il perchè di tanta cattiveria, non c'è risposta, il mondo va così. Quindi concentratevi sulle cose importanti, vi aspetta un periodo di successi, guadagnati, anzi sudati. Ma che soddisfazione! L'amore crea qualche dissidio nelle coppie, causa i figli. I single non si accontentano e selezionano, altri incontreranno la persona con cui condividere almeno un pezzo di strada. Il poi, si vedrà.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Alcuni di voi, i più rivoluzionari, penseranno ad un grande cambiamento, avete molte idee innovative, cercate la novità, sopprattutto la realizzazione di un progetto che vi sta a cuore, pensato ed elaborato da tanto tempo. Ora è il momento giusto per buttarsi all'avventura, accettate i rischi, cercando di non esagerare negli investimenti. Valutate, fatevi consigliare da un amico fidato. Altri sceglieranno di continuare sulla propria strada, consolidando ciò che hanno realizzato. Per questioni legali pendenti, con una buona mediazione, si troverà una giusta soluzione. Finalmente in amore non ci si abbandona più ai rimpianti, lasciatevi andare e vivete le storie d'amore, siano passeggere o siano consolidate nel tempo, vale sempre la pena di viverle.

Pesci, da 20 febbraio al 20 marzo

C'è grande energia ed è il momento delle soddisfazioni, si concretizzano finalmente progetti pensati e definiti in ogni piccolo particolare. Siete favoriti in tutti i settori, anche con il lavoro in proprio, la crescita professionale e anche un posto di responsabilità in qualche azienda dove hanno valutato la vostra capacità e correttezza. Vi confermano la stima in ogni ambiente, questo delinea un successo personale importante. Godetevi questo momento, finalmente vi sentite realizzati e col tempo raggiungerete la stabilità che avete sempre desiderato. In tutto questo fermento l'amore è un po' in secondo piano, è ora che vi dedichiate anche ai sentimenti. Ora costruite qualcosa di importante, e per chi già ce l'ha, si impegni a mantenerla, niente capricci. La vostra dolcezza conquisterà chi incontrerete sul vostro cammino, starà a voi svelarla, ogni occasione sarà da prendere al volo.

Fiorella Avalle Nemolis