ORMEA/ Viaggio nelle atmosfere balcaniche con il concerto di Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra

CUNEO CRONACA - Un altro appuntamento importante all’interno della programmazione di “Profili d'autore – migrAzioni” e in concomitanza con le celebrazioni per la settimana del Pianeta Terra, con un viaggio esclusivo nella atmosfere balcaniche.

Sabato 12 ottobre, alle 21, nella sala della società operaia di Ormea, Lidiya Koycheva e la sua Balkan Orchestra portano il loro caleidoscopio di musiche, ritmi e balli. Figlia d’arte, con papà fisarmonicista di fama internazionale e la mamma ballerina professionista di danze tradizionali Bulgare, Lidiya è sempre stata fortemente legata alla sua terra e alle tradizioni popolari, tanto da spingerla a formare una sua vera e propria Balkan Orkestra.

Nella sua carriera ha condiviso il palco con artisti quali Goran Bregovich, Ibrahim Maalouf, Dubioza Kolektiv, Incognito (con cui ha registrato anche un singolo in studio), Eugenio Bennato, Vinicio Capossela, Tonino Carotone e molti altri. Ha partecipato a programmi televisivi e si è esibita in importanti festival come il Womad UK di Peter Gabriel, il Concertone del Primo Maggio a Roma, il Cous Cous Festival in Sicilia, la Notte della Taranta a Melpignano, e molti altri in tutta Europa.