Ora c'è il divieto di consumare bevande alcoliche nei pressi della stazione di Bra

CUNEO CRONACA - D’ora in avanti, e fino alla fine del 2024, è fatto divieto di consumare bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree pubbliche site in piazza Roma (stazione ferroviaria, nel piazzale antistante, in via Giovanni Piumati e corso IV Novembre), nelle zone adiacenti la stazione stessa e in piazza Caduti di Nassiryia. Lo stabilisce un’ordinanza siglata questa mattina dal Sindaco di Bra.

Sarà ovviamente consentito il consumo di bevande alcoliche all’interno dei pubblici esercizi della zona e nei rispettivi dehors, così come il trasporto di tali bevande in contenitori sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi. Deroghe al divieto sono inoltre previste in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

(Foto di repertorio)