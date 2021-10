CUNEO CRONACA - Incidente mortale sul lavoro oggi (venerdì 29 ottobre) a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, in località Pra 'd Mill, non lontano dal monastero.

Secondo le prime sommarie informazioni del 118, un operaio sarebbe caduto da un traliccio. E' intervenuto l'elisoccorso del 118.