Ondate di calore, l'allerta di Arpa per la provincia di Cuneo sale al livello "rosso"

CUNEO CRONACA - Arpa Piemonte segnala la progressiva espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana dal bacino del Mediterraneo verso l’Europa centro-settentrionale, che determinerà per i prossimi giorni condizioni in prevalenza stabili, con temperature che subiranno un ulteriore rialzo nei valori massimi.

In particolare il bollettino attuale prevede per mercoledì 31 luglio il livello 3 di colore rosso: "Forte disagio: Ondata di calore. Disagio bioclimatico elevato e persistente da almeno 3 giorni con possibili effetti negativi". Il livello si manterrà "rosso" in provincia di Cuneo anche nella giornata di giovedì 1° agosto.

Il livello è calcolato sulla base dell’indice di allerta WDA (Warm Day Alert) che tiene conto della temperatura massima percepita e della temperatura minima percepita. La temperatura percepita (o apparente) è una combinazione di temperatura, umidità e vento

(Immagine tratta dal sito di Arpa Piemonte)