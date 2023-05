Timore per i fiumi: allerta gialla nelle valli Tanaro, Varaita, Maira, Stura e pianura cuneese

CUNEO CRONACA - Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico dal Biellese al Cuneese (zone B, C, D, E, F) e sulle pianure (zone I, L, M); l’allerta sale ad arancione nelle Valli di Susa, Orco, Lanzo, Sangone, Chisone, Pellice e Po (zone C e D) nella giornata di giovedì, quando nelle prime 12 ore sono attesi su queste zone fenomeni più intensi, diffusi e persistenti. (Guarda la tabella QUI)

"Da un confronto fra il Settore Protezione Civile della Provincia e i responsabili di Arpa - dichiara il presidente della Provincia, Luca Robaldo - risulta che siano previsti rovesci e temporali localmente forti in territori già interessati dalle abbondanti piogge dello scorso weekend. Questo potrà comportare frane e allagamenti in corrispondenza del reticolo idrografico minore (anche con fenomeni di colate detritico-torrentizie), soprattutto nell’area montana-collinare del Saluzzese (zona D). L’esaurimento dei fenomeni è previsto dal tardo pomeriggio di giovedì 25 maggio. Ancora una volta - conclude Robaldo - raccomandiamo massima prudenza e attenzione e, al contempo, abbiamo attivato tutti i nostri Reparti Viabilità al fine di monitorare strade e ponti”.

Un minimo depressionario in discesa dal nord Europa - spiega Arpa Piemonte - si porterà a ridosso dell’arco alpino occidentale nel corso delle prossime ore determinando un marcato aumento dell’instabilità sulla nostra regione: sono attesi rovesci e temporali localmente anche molto forti, associati a grandinate e forti raffiche di vento, che risulteranno più diffusi sui settori occidentale e settentrionale della regione, con fenomeni persistenti nella prima parte della giornata di giovedì sulla fascia pedemontana nordoccidentale e primi tratti di pianura adiacenti. Il settore sudorientale sarà interessato da fenomeni meno persistenti, più probabili nel primo pomeriggio odierno (mercoledì) e nelle ore centrali di giovedì. Un miglioramento è atteso da metà pomeriggio di domani con una graduale attenuazione dei fenomeni a partire da ovest ed un generale esaurimento in serata.

Sulla base delle precipitazioni previste, a partire dalla notte sono attesi innalzamenti del livello idrometrico del reticolo secondario nell’area settentrionale e occidentale della regione. Nella giornata di giovedì si osserveranno innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua principali interessati dalle precipitazioni con possibilità di raggiungimento della criticità ordinaria. Anche sull’asta del Po si osserverà un generale innalzamento del livello idrometrico a partire da domani. Le precipitazioni determineranno una generale condizione di instabilità dei versanti, in particolare nelle aree pedemontane alpine e collinari, con probabilità anche molto elevate di inneschi isolati di frane superficiali per la giornata di mercoledì e giovedì.

Secondo il bollettino - specifica il Comune di Alba in un nota - in Valle Tanaro sono previsti locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Pertanto, in caso di temporale - scrive il Comune di Alba - si consiglia ai cittadini di non cercare riparo sotto alberi isolati, antenne e tralicci. Se si è in viaggio, fermare l’auto sotto un riparo sicuro e rimanere all’interno con i finestrini chiusi. Stare lontani dai corsi d’acqua e non sostare sui ponti. In caso di vento forte, non fermarsi sotto cartelloni, ponteggi, strutture sospese, alberi. Evitare attività ludico-sportive.

Di seguito le previsioni di Arpa Piemonte

Giovedì 25 maggio Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio. Precipitazioni: rovesci e temporali diffusi, moderati o forti, localmente molto forti e persistenti sulla fascia pedemontana nordoccidentale e primi tratti di pianura adiacenti, in attenuazione da metà pomeriggio ed in generale esaurimento in serata. Zero termico: in rialzo in serata fino ai 3100-3300 metri. Venti: moderati in montagna, da sud-sudest, in rotazione da est nel corso del pomeriggio; deboli o moderati da est-nordest in pianura.

Altri fenomeni: grandinate e raffiche di vento in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi più intensi. Venerdì 26 maggio Nuvolosità: prevalentemente soleggiato con formazione di cumuli sparsi a ridosso dei rilievi al pomeriggio. Precipitazioni: assenti salvo isolati fenomeni al pomeriggio all'interno delle vallate alpine ed appenniniche. Zero termico: in rialzo fino ai 3500-3600 metri. Venti: deboli o localmente moderati orientali in montagna, calmi o deboli variabili altrove. Sabato 27 maggio Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso su zone di pianura e collina al mattino con temporanee schiarite, più soleggiato altrove; nel corso del pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme su zone montane e pedemontane in estensione alle pianure adiacenti. Precipitazioni: rovesci e locali temporali nottetempo e fino al primo mattino tra Verbano e Novarese, in esaurimento; nel corso del pomeriggio fenomeni di instabilità deboli o moderati su zone montane e pedemontane, in parziale estensione alle pianure. Zero termico: in lieve calo sui 3300-3400 metri. Venti: deboli o localmente moderati, nordoccidentali sulle Alpi, da nord-nordest sull'Appennino, orientali altrove. (Foto d'Archivio Provincia di Cuneo)