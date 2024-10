Omar Pedrini in concerto a Cuneo: "La solidarietà fa rumore" chiude il Festival dei Luoghi Comuni

CUNEO CRONACA - Terminerà domenica 13 ottobre a Cuneo la sesta edizione del “Festival dei Luoghi Comuni”, evento ideato e organizzato dall’associazione culturale Cuadri.

Alle 17, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), con la partecipazione del ciclista Alan Marangoni e del giornalista Filippo Cauz, si terrà l’incontro “L’importante è far vincere un tuo compagno, poi magari un giorno, l’ultimo, tocca a te”. Al servizio, col vento in faccia. La carriera da ciclista professionista di Alan Marangoni è stata così per 754 gare. Una vita da mediano, poi, all’ultimo ballo, la prima – e unica – vittoria. Gregari si nasce o si diventa? Quanto il successo di un capitano è – anche – tuo? Gregari come Marangoni ne fanno ancora? Un viaggio nel mondo di chi, nel ciclismo, sceglie di sacrificare le ambizioni personali a favore di quelle del leader designato. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 21, al Teatro Toselli (via Teatro Giovanni Toselli, 9), i musicisti Omar Pedrini, Alice Isnardi e Alessandro Casalis in collaborazione con Aido Piemonte Odv presenteranno il concerto benefico “La solidarietà fa rumore“, con l’obiettivo di sensibilizzare su tematiche sociali quali il diritto alla salute, il mutuo soccorso, la cittadinanza attiva e il volontariato. Il progetto diventa musica per raccontare e supportare le storie di vita vissuta dei due protagonisti del podcast Omar Pedrini e Alessandro Casalis, con un opening act della giovane e talentuosa Alice Isnardi (autrice delle musiche del podcast). Gli artisti effettueranno un set acustico della durata totale di circa 2h. I biglietti sono disponibili sul sito del festival o su Eventbrite, al costo di 15 euro, posto unico.

Il programma completo è disponibile sul sito Internet www.festivaldeiluoghicomuni.it. I biglietti per partecipare alle iniziative sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite QUI.