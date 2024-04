Oltre mezzo metro di neve al Pian delle Gorre, chiuso il rifugio: prudenza in montagna nel Ponte

CUNEO CRONACA - La strada comunale Certosa-Pian delle Gorre è chiusa per l'intensa precipitazione nevosa che ha interessato in particolare le Alpi Liguri. Oltre 50 cm di neve è la misura manuale al Pian delle Gorre, 54 cm al rifugio Mondovì (fonte Arpa).

Resta chiuso da venerdì 26 a domenica 28 aprile il rifugio Pian delle Gorre a causa delle difficoltà di approvvigionamento della struttura.

E' possibile arrivare in macchina e parcheggiare presso la Certosa di Pesio o, procedendo a monte, fino al Villaggio d'Ardua, sulla strada in sinistra orografica. Gli escursionisti possono accedere in sicurezza al Pian delle Gorre a piedi da Villaggio d'Ardua fino al parcheggio Malavalanca e da questo proseguire sulla strada delle Canavere, che si raggiunge attraversando torrente Pesio con il ponte Malavalanca. Il percorso si svolge sulla pista forestale in sinistra orografica al riparo da eventuali distacchi di valanghe.

In considerazione dell'accessibilità, rischio valanghe e previsioni meteo non aprirà nel lungo ponte del 25 aprile il rifugio Garelli ai piedi del Marguareis. La struttura sarà pronta ad accogliere alpinisti ed escursionisti dal weekend successivo.

Si evidenzia l'elevato il rischio valanghe su Alpi Marittime e Liguri. Le consistenti precipitazioni su Marittime e Liguri verificatesi nei giorni scorsi raccomandano estrema prudenza nell'intraprendere le escursioni durante il ponte del 25 aprile - si legge sul sito delle Aree Protette Alpi Marittime.

Le Are invitano gli escursionisti a consultare il bollettino valanghe Aineva (clicca QUI) e a dotarsi nelle uscite - come occorre fare sempre - del kit di autosoccorso (Artva, pala e sonda).

(Foto L. Reggiani)