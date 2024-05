Nuovi temporali nel Cuneese, scatta l'allerta gialla sulle pianure del Piemonte: migliora martedì

CUNEO CRONACA - Una depressione situata sulle Isole Britanniche da alcuni giorni periodicamente estende la sua influenza fino al Mediterraneo centrale. Nella giornata odierna, infatti - fa sapere Arpa Piemonte - la discesa di questa saccatura fino a lambire le Alpi, causerà l’ingresso in quota di aria fresca, che coadiuvata dal parziale soleggiamento delle ore centrali, favorirà l’attivazione di temporali anche forti.

Attesi fenomeni con precipitazioni localmente forti, grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento. Il fronte freddo a cui sono associati i temporali si sposterà gradualmente verso est; in serata i fenomeni più intensi dovrebbero essere già giunti al confine con la Lombardia, per poi lasciare il Piemonte nella notte. Data la debole ventilazione in quota, le celle temporalesche potranno spostarsi anche lentamente, concentrando così la precipitazione su aree limitate e per lungo tempo.

In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutte le pianure della regione (zone I, L, M ovvero Novarese, Vercellese e Torinese) e sui settori sudoccidentali (zone F, G, H ovvero Cuneese, Alessandrino e Astigiano) per la giornata di lunedì 27 maggio; sono attesi locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

Martedì 28 maggio Nuvolosità: sereno o poco nuvoloso al mattino sulle pianure, per residua nuvolosità in veloce transito verso sud-est. Transito di nubi alte nel pomeriggio tra Alpi Cozie e Marittime, con formazione di cumuli lungo l'arco alpino. Precipitazioni: generalmente assenti, salvo locali deboli rovesci pomeridiani tra Alpi Cozie e Marittime. Zero termico: generalmente stazionario tra 3100 e 3300 metri. Venti: deboli al più moderati a tutte le quote, nord-occidentali sui rilievi alpini, settentrionali in Appennino e tra est e nord-est sulle pianure. Mercoledì 29 maggio Nuvolosità: progressivo aumento della nuvolosità da ovest verso sud-est, fino a cielo nuvoloso dalla tarda mattinata. Precipitazioni: primi rovesci in tarda mattinata lungo l'arco alpino, in estensione alle pianure settentrionali nel pomeriggio. Anche a carattere temporalesco tra Novarese e Vercellese. Zero termico: stazionario a nord-est tra 3000 e 3200 metri, in lieve aumento a sud-ovest fino a 3500 metri. Venti: sulle Alpi deboli occidentali in intensificazione fino a moderati. Sulle pianure ed Appennino generalmente deboli, prima orientali e poi sud-occidentali. Giovedì 30 maggio Nuvolosità: Irregolarmente nuvoloso ad ovest, nuvoloso ad est con generale attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Precipitazioni: rovesci sparsi al mattino più probabili sulla parte orientale della regione, nel pomeriggio sparsi in generale attenuazione. Zero termico: stazionario tra 3100 e 3400 metri, il lieve flessione su Alpi Graie e Pennine. Venti: sui rilievi al mattino moderati nordoccidentali in lieve calo; in pianura deboli orientali.