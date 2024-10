Nuove start-up e sviluppo locale: parte il bando per rivitalizzare le valli occitane

CUNEO CRONACA - La pubblicazione del bando per le Start up non agricole dà avvio concreto alla nuova Strategia di Sviluppo Locale 23-27 “Lontano dai margini: le comunità al centro” del GAL delle Valli Occitane. Con questa nuova fase di programmazione LEADER, che verrà sviluppata in parallelo alla conclusione del Piano di Sviluppo 2014-2022 prevista per giugno 2025, il GAL pone al centro le comunità locali, intese come l’insieme di tutte le componenti sociali ed economiche che costituiscono il tessuto rurale delle zone più interne e dei fondivalle, comprendenti i residenti, le imprese, gli enti locali, i soggetti aggregativi e tutti quegli attori che condividono un comune interesse per il concreto sviluppo sostenibile del territorio.

La perdita di popolazione e la chiusura di molte aziende, nonostante le numerose iniziative sostenute in questi anni dai differenti enti con fondi pubblici diversi, sollecita il Gruppo di Azione Locale ad attuare iniziative che, per contrastare la fragilità socio-economica, siano in grado di generare una ricaduta collettiva per le comunità offrendo una migliore qualità della vita per gli abitanti di oggi e attrattività per i futuri residenti. Il tema centrale di tutta la strategia, e in particolare di questo primo bando SRE04 a favore delle Start up, è quello della creazione di servizi di interesse pubblico per la popolazione e per le imprese che operano nelle cinque valli occitane, in coerenza con i progetti di area vasta già in atto nel territorio.

Con il bando, elaborato anche sulla base dei risultati di un apposito Questionario rivolto al territorio che ha raccolto oltre 300 risposte, saranno sostenuti servizi socio-assistenziali per l’infanzia, i giovani, gli anziani e i soggetti fragili, per la cultura e il tempo libero, servizi e attività di supporto alle imprese (nel campo della logistica, delle nuove tecnologie, del coworking, per l’inserimento lavorativo…). Riconoscendo il sistema turistico locale come diretta conseguenza di comunità rigenerate e vive e della valorizzazione delle produzioni locali e del paesaggio, il bando sosterrà anche nuovi imprenditori che intendano operare nei settori del commercio, dell’ospitalità e dell’artigianato.

I neo-imprenditori, partecipando ai futuri bandi del GAL, potranno cooperare tra loro e più in generale con il mondo imprenditoriale e con gli enti pubblici per contribuire allo sviluppo del territorio in maniera coesa e coordinata. A questa opportunità, hanno utilmente aderito alcune delle 18 nuove imprese finanziate con i bandi start up della programmazione 14-22. Il bando appena pubblicato, che prevede un “premio” di 25.000 euro per ogni candidato ammesso e che resterà aperto fino al 28 febbraio 2025, si rivolge a due categorie di destinatari: persone fisiche (disoccupati, inattivi, occupati, di età compresa tra i 18 e i 65 anni) che avviano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo con sede operativa nell’area G.A.L.; neo-microimprese non agricole costituite con sede nell’area al massimo nei 180 giorni precedenti alla data di invio della domanda.

L’accesso è riservato ai soggetti che già risiedono o si impegnano a risiedere in uno dei Comuni compresi nell’area GAL. Tra le condizioni di ammissibilità, l’adesione al percorso della Regione Piemonte MIP – Mettersi In Proprio (gratuito per gli aspiranti imprenditori), al termine del quale il candidato potrà ottenere un Business Plan approvato dalla Regione, da allegare alla candidatura unitamente al Piano Aziendale contenente il progetto di impresa in dettaglio. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet del G.A.L. Tradizione delle Terre Occitane www.tradizioneterreoccitane.com, nella sezione Bandi aperti.