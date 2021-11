Nuove modalità di accesso da lunedì 29 nei centri vaccinali dell'Asl Cn1 in Granda

CUNEO CRONACA - Dal 29 novembre ci saranno nuove modalità di accesso alla vaccinazione anti Covid-19 presso le sedi dell’Asl Cn1. L'accesso è con prenotazione presso le farmacie aderenti o dal medico di medicina generale (se vaccinatore), a partire da 165 giorni dopo l’ultima vaccinazione, per le seguenti categorie: terze dosi "booster" soggetti di età compresa tra 40 e 79 anni, dose di richiamo "booster" vaccinati monodose Janssen, terze dosi "booster" per tutti i soggetti che operano a qualunque titolo, in presenza, presso le strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private.

Prenotazione su www.ilpiemontetivaccina.it oppure tramite convocazione diretta da parte dell’Asl con sms per i seguenti centri vaccinali: Crosà Neira (piazza Misericordia, Savigliano), Valauto (via Torino 77, a Mondovì), Ex Officine Bertello (via Vittorio Veneto 19, Borgo San Dalmazzo), Pala Crs presso il Foro Boario (via Don G. Soleri, Saluzzo), Ospedale Maggiore Ss Trinità Fossano (via Ospedale Maggiore 4), Ospedale Poveri Infermi (Regione San Bernardino 4, Ceva), per le seguenti categorie: terze dosi "booster" soggetti di età > 40; terze dosi "booster" per tutti i soggetti di età > 40 che operano a qualunque titolo, in presenza, presso le strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche e private; dose di richiamo "booster" vaccinati monodose Janssen; oggetti vaccinati all’estero con vaccino non autorizzato Ema.

Accesso diretto riservato a: prime dosi o completamento del ciclo vaccinale per soggetti vaccinati all’estero con vaccino non autorizzato Ema, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso: Crosà Neira - Piazza Misericordia - Savigliano, Valauto - Via Torino, 77 – Mondovì, Ex officine Bertello - Via Vittorio Veneto, 19 - Borgo San Dalmazzo (ad esclusione del giovedì mattina). Giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 al Pala Crs presso Foro Boario - Via Don G. Soleri – Saluzzo.