NUCETTO/ Scuole, traffico, fiume: il piccolo Comune si confronta con la Regione

SERGIO RIZZO - Il presidente della Regione Piemonte ha incontrato nei giorni scorsi i componenti della lista civica “Nucetto Unito” e il sindaco uscente Enzo Dho, candidato alle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre a Nucetto (Cuneo). "La visita del presidente è stata una sorpresa molto gradita e tutt’altro che scontata – ha spiegato il sindaco Enzo Dho – ci ha fatto percepire la vicinanza e l’attenzione che la Regione con il presidente e la giunta ha nei confronti delle piccole comunità come Nucetto. È stato un incontro proficuo, in cui abbiamo esposto al presidente le criticità del nostro territorio, a partire dal problema fiume Tanaro.

Le difficoltà e i disagi causati dall’intenso traffico della strada statale 28 e i problemi inerenti il mantenimento dei servizi della scuola e nelle aree marginali come la nostra. Il presidente Cirio, ci ha fatto poi i complimenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questi anni e gli auguri per il prossimo mandato. L’appoggio e la vicinanza della Regione, nella persona del presidente Cirio, ci dà ancora più entusiasmo per il proseguo del nostro impegno amministrativo".

