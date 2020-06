Nubi, piogge e brevi intervalli di sole in questo inizio di settimana in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Pur tra intervalli di sole, l'inizio di questa settimana porterà in Piemonte e in provincia di Cuneo condizioni di tempo instabile, con temperature massime inferiori alla norma stagionale, comprese tra 20 e 24 gradi.

Come riferisce Arpa, dalla giornata odierna "correnti umide da est nei bassi strati atmosferici determineranno un nuovo peggioramento del tempo che continuerà fino a martedì mattina. Mercoledì - prosegue Arpa - ancora tempo variabile e piuttosto umido".

Nel dettaglio: martedì 9 giugno cielo molto nuvoloso al mattino con schiarite a partire da ovest nel primo pomeriggio fino a cielo irregolarmente nuvoloso. Nubi più compatte e persistenti in giornata a ridosso delle Alpi occidentali.

Precipitazioni: rovesci diffusi, occasionalmente a carattere temporalesco, più persistenti in mattinata e più sparsi e discontinui nel pomeriggio, generalmente moderati ma con valori localmente forti al mattino su Cuneese e Torinese.

Quota neve sui 2200 m. Zero termico: in calo rispetto alla giornata precedente fin sui 2500-2600 m Venti: sudorientali in montagna e da est sulle pianure, generalmente moderati al mattino, deboli nel pomeriggio ed in serata.

Mercoledì 10 giugno: cielo parzialmente nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: dalle ore centrali della giornata, rovesci temporaleschi sparsi, deboli o localmente moderati, inizialmente a ridosso dei rilievi ma in spostamento verso le pianure durante il pomeriggio.

Zero termico: in lieve aumento sui 2800 m. Venti: Deboli, nordorientali in montagna, di direzione variabile in pianura.

(Testo e immagine tratti dal sito di Arpa Piemonte)