Nubi e piogge nel weekend, poi torna il sole ma senza eccessi: fine estate in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Maltempo in arrivo sul Piemonte. E' allerta gialla per possibili grandinate, forti raffiche di vento e locali allagamenti, in particolare al nord tra le province di Novara e Vco. Da oggi (venerdì 28 agosto) fino a domenica, secondo le previsioni di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, rovesci o temporali si svilupperanno sulle zone pedemontane occidentali e transiteranno successivamente verso est interessando le pianure.

Il maltempo - precisa Arpa - persisterà anche sabato, quando una più decisa irruzione di aria fredda in quota, legata all'ulteriore approfondimento della saccatura, darà origine a rovesci e temporali diffusi, di intensità moderata o forte, più persistenti tra Novarese e Verbano a causa di una forte convergenza dei venti. Lo zero termico subirà un deciso calo passando dagli attuali valori oltre i 4300-4500 metri fino a 3200-3400 metri, con possibili nevicate al di sotto dei 3000 metri nella giornata di sabato in corrispondenza dei fenomeni più intensi.

Nel dettaglio, in provincia di Cuneo, sabato i rovesci si alterneranno a fasi più asciutte, in un contesto di cieli nuvolosi. In serata previsti fenomeni temporaleschi. La temperatura massima sarà di 23 gradi, la minima di 17. Domenica cielo molto nuvoloso al mattino con piogge, in attenuazione dal pomeriggio. Deciso calo termico, la minima sarà infatti di 15 gradi. Da lunedì la perturbazione tenderà ad esaurirsi, lasciando un clima fresco per il periodo. Anche se migliorerà, difficilmente torneremo ad avere massime oltre i 30 gradi dopo il passaggio di questa fase di maltempo.

(Foto tratta dal sito di Arpa Piemonte)