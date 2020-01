Notte nazionale del liceo classico, al "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì l'arte è protagonista

E' certamente l’evento più atteso da tutti gli studenti dei licei classici d’Italia, una delle proposte più innovative nella scuola degli ultimi anni. La VI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, che quest'anno registra la partecipazione di più di 400 licei classici in tutto il territorio italiano, si terrà venerdì 17 gennaio dalle 18 alle 24 anche al liceo "Vasco Beccaria Govone" Mondovì (Cuneo).

Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale (Catania), ha catturato l’attenzione dei media e ottenuto l’approvazione ministeriale. Le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti dei licei classici d’Italia si esibiscono in svariate performances, lasciate alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti.

Nell'istituto della provincia di Cuneo è atteso per la prima volta un artista di fama internazionale, il cuneese Dario Ghibaudo, che creerà un dialogo tra la sua opera e gli ambienti del liceo, sottolineando come il linguaggio dell’arte non conosca limiti o cesure, né temporali né di differenti discipline.

Dario Ghibaudo è nato a Cuneo nel 1951. Vive e lavora a Milano. Utilizza media sempre diversi al servizio del suo imponente progetto in continua evoluzione: dalle resine alla porcellana, dalla pietra al marmo. A Cuneo è autore del monumento celebrativo a Giuseppe Peano, intitolato Curva di Peano, realizzato nel 1998.

Sue opere si trovano in importanti collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero, tra cui Chàteau d’Oiron, Kunstmuseum di Stuttgart, Mart di Rovereto, Armenian Center for Contemporary Experimental Art di Yerevan, Collezione Vaf Francoforte, Fondazione Igav di Torino e Collezione La Gaia.

(Nelle foto: l'artista Dario Ghibaudo e il programma della Notte del liceo classico)