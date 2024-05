Notte dei Musei: "I grandi maestri del Barocco e Caravaggio" in mostra di sera a Mondovì

CUNEO CRONACA - Sabato 18 maggio è tempo di tuffarsi nella cultura con l'evento annuale più atteso nei musei: la Notte Europea dei Musei, a cui quest'anno aderisce Piemonte Musei.

L'appuntamento è presso l'ex Chiesa di Santo Stefano, situata in via Sant'Agostino 24, a Mondovì. Qui, tra le mura cariche di storia e fascino, saranno esposti venti capolavori dei grandi maestri del Barocco, pronti a trasportare i visitatori in un viaggio attraverso secoli di arte e creatività.

L'apertura straordinaria sarà dalle 10 alle 24, permettendo a tutti di godere della bellezza dei tesori custoditi all'interno del museo anche nelle ore serali. E dalle 20 in poi, un'offerta speciale: l'ingresso sarà ridotto a soli 4 euro per tutti, regalando a tutti l'opportunità di vivere questa esperienza unica.

La Notte Europea dei Musei è un evento di respiro internazionale, promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall'Unesco, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM.