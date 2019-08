Noosoma: consigli per chi rimane a Cuneo e appuntamento a settembre con la "Scuola di benessere"

In questo periodo c'è chi se ne sta in vacanza, ma anche i tempi del lavoro estivo, generalmente, sono più morbidi: possiamo approfittare per imparare a sfruttare i momenti di non congestione oraria e riscoprire le cose del vivere quotidiano, come una buona insalata di verdure fresche trasportata in un contenitore (meglio se di vetro o di metallo invece della plastica) e consumato nei giardinetti non lontano da casa, o una passeggiata in orario serale. Piccoli gesti che contribuiscono a ridurre lo stress.

Quella delle ferie in agosto è una radicata abitudine tutta italiana: se anche voi fate parte della maggioranza di coloro che staccano la spina sotto Ferragosto, vi auguriamo di cuore una vacanza serena, gioiosa e rigenerante sotto ogni punto di vista. Se invece rimarrete "in pista" anche col solleone, avrete magari la possibilità di godere della piacevolezza di una vita più tranquilla in città e, perché no, di qualche gita fuori porta. In ogni caso, al rientro, Noosoma di Cuneo anticipa che a settembre si partirà con un'importante novità.

La grande novità dell'autunno cuneese sarà una "Scuola di benessere" che accompagnerà per 5 mesi tra formazione teorica, esercitazioni pratiche ed uscite didattiche, in un percorso dedicato al benessere della persona a 360 gradi. Il progetto nasce dalla collaborazione di tre realtà radicate sul territorio (e non solo!) che hanno scelto di unire competenze, risorse e visioni di cura in nome di un unico, ambizioso obiettivo: il Centro Fisio H2O, l'associazione Oasi Ostetriche e il movimento Noosoma. Si tratta dunque di un inedito progetto a sei mani che sarà presentato nella serata di giovedì 12 settembre (presto i dettagli dell'incontro).

Lavorare in un’ottica di benessere psicofisico significa considerare la salute come una condizione di totale benessere mentale, fisico e sociale: questo è il mantra dei professionisti di Fisio h2o, in corso Galileo Ferraris 6, a Cuneo.

Tre ostetriche e innumerevoli iniziative per la salute delle donne nelle varie fasi della vita. Gisella, Noemi e Simona vi accolgono in via Meucci 1, a Cuneo.

Un progetto in continua evoluzione, alla ricerca della qualità di vita attraverso la consapevolezza e con l’attivazione di comportamenti concreti per poterla conseguire: questo è il motore di Noosoma, in via Roma 35 a Cuneo.