Nonostante il freddo si lavora sui sentieri delle Marittime per riparare i danni della tempesta Aline

CUNEO CRONACA - Le squadre tecniche del Parco sfruttano il bel tempo e il ritardo delle precipitazioni nevose per eseguire i primi lavori sui sentieri danneggiati dalla tempesta Aline (19 e 20 ottobre).

In collaborazione con gli operai forestali dell'Assessorato alla Montagna della Regione sono state fatte manutenzioni sulla prima metà del sentiero che porta al rifugio Remondino nel Vallone di Assedras. Il percorso era stato particolarmente danneggiato nel tratto lungo il rio Balma Ghiliè. Durante i lavori è stata messa in sicurezza la passerella sul percorso per il rifugio Regina Elena.

Sempre nel Vallone del Gesso della Valletta interventi sono stati eseguiti nella parte iniziale dell'itinerario che dal Pian della Casa sale ai laghi e al Colle di Fremamorta. Attività anche sul percorso che raggiunge il Lago del Vei del Bouc. Nonostante il freddo i lavori sono stati avviati per poter far trovare in buone condizioni il maggior numero possibile di sentieri per la prossima stagione escursionistica.