Non piove e non nevica, si teme per la siccità in Granda: aria fredda dal Nord da mercoledì

giovedì 20 gennaio cielo nuvoloso al primo mattino. Successiva attenuazione della copertura nuvolosa con cieli sereni già in mattinata e addensamenti al confine con Francia e Svizzera. Precipitazioni deboli sulla zona appenninica nelle ore prima dell'alba. Quota neve sui 200-300 metri nell'Alessandrino. Zero termico in aumento nella prima parte della giornata fino a 1500 metri, in nuovo calo dal pomeriggio fino a 1000 metri. Venti: dai quadranti settentrionali a tutte le quote, forti in montagna e deboli o localmente moderati altrove. Sono attese condizioni di foehn nelle vallate alpine in estensione alle zone pianeggianti, in particolare a nord della regione e nella seconda parte della giornata.

(Foto di Alice Marini)