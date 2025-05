"Non è mai troppo presto" per leggere: in Alta Val Tanaro torna la rassegna per bambini e ragazzi

CUNEO CRONACA - Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni, torna in Alto Tanaro la rassegna “Non è mai troppo presto”, dedicata ai libri per bambini e ragazzi nei comuni di Bagnasco, Nucetto e Ormea. La manifestazione, nata dall’idea dell’associazione culturale L’IPPO – CreAttivo in collaborazione con le scuole e le biblioteche locali, si è inaugurata il 5 e 6 aprile presso la Biblioteca Civica di Ormea con “La Notte dei Pupazzi”, un momento pensato per le famiglie in cui la fantasia prende forma attraverso giochi e racconti.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 nascono dunque una serie di iniziative rivolte agli alunni delle primarie di Bagnasco, Ormea e Nucetto, volte ad avvicinare i più giovani al mondo della lettura e a valorizzare il patrimonio librario del territorio. A partire dal mese di maggio la rassegna proseguirà con la mostra “Il venditore di felicità” di Marco Somà, allestita nel Palazzo Comunale di Nucetto dal 9 maggio al 2 giugno (aperta dal lunedì al sabato mattina, ingresso libero).

Il 13 maggio la scuola elementare di Ormea ospiterà un laboratorio di scrittura creativa condotto da Guido Quarzo, realizzato grazie al contributo di Gian Luigi Beccaria, mentre il 16 maggio alle 16:30 la Biblioteca Civica di Bagnasco offrirà la lettura animata “In guardia!” con Elisa Dani, seguita da un laboratorio per costruire un cavallo fantastico e da una merenda per i partecipanti (età consigliata 4–10 anni, ingresso gratuito con prenotazione).

Il 21 maggio la scuola elementare di Nucetto vedrà letture e attività insieme a Marco Somà e, infine, il 27 maggio la scuola elementare di Ormea chiuderà il calendario con i laboratori creativi di Marco Paschetta.

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici. L'attività specifica è assegnata all'Azione 7.1, per la quale l'ideazione, l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi sono a cura dell' Associazione Culturale L’IPPO - creAttivo.