"Next Generation Piemonte": 1,8 miliardi richiesti per 39 progetti in provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Si intitola "Next Generation Piemonte" il documento, approvato durante una riunione straordinaria della Giunta regionale, che contiene oltre 1200 progetti dal valore complessivo di 27 miliardi di euro. Il testo raccoglie i contributi giunti dal territorio dei quali si chiede al Governo l’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Recovery Plan. Questa settimana inizierà il confronto con Roma per definire quali di questi progetti potranno essere inclusi nel documento finale che il Governo entro il mese di aprile invierà all’Unione Europea con le priorità italiane.

“Giovedì 8 aprile presenteremo al premier Mario Draghi questo documento, che definisce le linee di indirizzo per lo sviluppo del Piemonte nei prossimi 10 anni - ha dichiarato il presidente della Regione, Alberto Cirio, al termine della seduta -. Siamo orgogliosi di dire che è il contributo del Piemonte, e non della Regione Piemonte, perché dà voce a tutte le esigenze di crescita che ci sono pervenute dal territorio durante l’intenso calendario di incontri che, nelle scorse settimane, ci ha visto andare in tutte le province per ascoltare gli enti locali, le categorie economiche, produttive e sociali, i nostri giovani, che sono i veri proprietari del futuro. Quante volte leggendo un bando europeo ci si è chiesti chi lo avesse scritto, perché troppo distante dalla realtà, noi abbiamo voluto evitare questo scollamento andando prima sul territorio per raccogliere le esigenze reali da chi il territorio lo vive tutti i giorni”. L’analisi delle istanze mette in risalto come la progettualità dal basso esprima un preciso orientamento verso le nuove tecnologie, l’ambiente e le infrastrutture: oltre 600 progetti riguardano questi ambiti.

“Infrastrutture tradizionali come le strade, i ponti le vie, ma anche quelle che riguardano le infrastrutture multimediali per rendere il Piemonte più connesso anche a livello digitale - ha proseguito il presidente Cirio -. E poi i progetti che riguardano l’istruzione e l’edilizia sanitaria. In questo documento c’è quello che serve al Piemonte e non dobbiamo perdere questa opportunità. Se infatti è fondamentale continuare a vaccinare, perché vincerà questa battaglia chi prima avrà vaccinato la sua gente, dall’altra dobbiamo continuare a progettare il futuro e i fondi del Recovery Plan abbinati a quelli della prossima programmazione europea 2021-2027 porteranno in Piemonte oltre 10 miliardi di euro, una cifra che il Piemonte non ha mai avuto e che adesso dobbiamo investire per fare ripartire la nostra regione e non lasciare nessuno indietro”.

La proposta di Recovery Plan del Piemonte in sintesi vede 1.273 progetti così ripartiti:

- 672 riguardano la rivoluzione verde e la transizione ecologica;

- 230 racchiudono interventi su digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

- 187 si riferiscono alle infrastrutture per la mobilità sostenibile;

- 107 comprendono l’inclusione e la coesione;

- 55 fanno riferimento all’istruzione e alla ricerca;

- 22 concernono l’assistenza sanitaria.

A livello territoriale la provincia di Alessandria vede 34 progetti per un valore di 1,8 miliardi di euro, quella di Asti 195 progetti per circa 1 miliardo di euro, Biella 76 progetti per 684 milioni di euro, Cuneo 39 progetti per oltre 1,8 miliardi di euro, Novara 187 progetti per oltre 1,2 miliardi di euro, Torino 182 progetti per 3,5 miliardi di euro, Vercelli 344 progetti per 2,5 miliardi di euro, il Verbano-Cusio-Ossola 57 progetti per oltre 560 milioni di euro. A questi si aggiungono 159 progetti a valenza regionale del valore complessivo di 13,8 miliardi di euro.

Si segnalano, tra gli ambiti:

- rigenerazione edilizia, riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, messa in sicurezza, interventi antisismici (468 proposte per un valore complessivo di 11,9 miliardi);

- interventi in viabilità, infrastrutture viarie e opere di ingegno come ponti, strade e parcheggi (183 proposte per 4,2 miliardi);

- sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, infrastrutture per il trasporto aereo cargo e passeggeri (37 schede per 2 miliardi);

- riqualificazione o costruzione di impianti sportivi, sia a valenza di coesione e infrastrutture sociali, sia in integrazione dell’offerta turistica, insieme ad altri strumenti e investimenti sui servizi turistici (63 proposte per 1,8 miliardi);

- progetti di mobilità alternativa e dolce, come ciclovie, funivie e passerelle, prevalentemente a servizio della riqualificazione paesaggistica e dell’offerta turistica in contesti adeguati (109 schede per 635 milioni);

- potenziamento di strutture, risorse e strumenti per anziani, minori, famiglie in difficoltà, soggetti vulnerabili (84 interventi per 750 milioni).

I progetti per la provincia di Cuneo

40 Provincia di Cuneo CN ACCELERAZIONE STARTUP A IMPATTO SOCIALE E TECNOLOGICO € 4.000.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Digitalizzazione, innovazione e Competitività del Sistema produttivo 2026 84 Provincia di Cuneo CN SUPPORTO A INVESTIMENTI DIGITALI IN SERVIZI PUBBLICI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO € 9.000.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 2026 85 Provincia di Cuneo CN SUPPORTO ALLE P.A. DEL TERRITORIO PER L’INTRODUZIONE DI STRUMENTI DIGITALI NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE € 8.500.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 2026 164 Provincia di Cuneo CN SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA RICETTIVA ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA PER SUPPORTARE LE POTENZIALITÀ DI SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO CUNEESE, CON LA CONDIVISIONE DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ANCHE AMBIENTALE. € 9.000.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Turismo e cultura 2026 165 Provincia di Cuneo CN MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO CON POSSIBILITÀ DI ATTIRARE GRANDI EVENTI € 15.500.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Turismo e cultura 2026 248 Provincia di Cuneo CN INTERVENTI A FAVORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE PER FAVORIRE L’INSEDIAMENTO DI START UP SUL TERRITORIO CUNEESE E PER VALORIZZARE LE FILIERE ECONOMICHE LOCALI, ANCHE PER RIPORTARE SUI TERRITORI RISORSE E PROCESSI IN GRADO DI BLOCCARE FENOMENI DI SPOPOLAMENTO E ABBANDONO. € 30.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Agricoltura sostenibile ed economia circolare 2026 355 Provincia di Cuneo CN INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI AD USO PUBBLICO E VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE DI MATERIALI ECOSOSTENIBILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. € 45.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2026

Provincia di Cuneo CN REALIZZAZIONE INTERVENTI DI COSTRUZIONE, MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA, IN PARTICOLARE A SUPPORTO DEL SISTEMA SCOLASTICO PROVINCIALE. € 15.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2026 357 Provincia di Cuneo CN INTERVENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA PER AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO. € 99.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2026 616 Provincia di Cuneo CN POTENZIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI € 65.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile 2026 617 Provincia di Cuneo CN SPERIMENTAZIONE DI SISTEMI SOSTENIBILI DI T.P.L. SECONDO NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI FRUIZIONE DA PARTE DELL'UTENZA, RAZIONALIZZAZIONE DELLE TRATTE ALLA LUCE DEI VINCOLI DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA E SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DI MEZZI A IMPATTO AMBIENTALE SOSTENIBILE, COMPRESI INTERVENTI SUL MATERIALE ROTABILE PER ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NECESSITÀ. € 27.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile 2026 618 Provincia di Cuneo CN CREAZIONE DI CIRCUITI CICLO-PEDONALI SOVRA-COMUNALI CHE CONSENTANO DI CONNETTERE LE DIVERSE AREE DEL TERRITORIO CUNEESE CON PERCORSI ADATTI A DIVERSI LIVELLI DI DIFFICOLTÀ E DURATA € 38.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile 2026 800 Provincia di Cuneo CN EFFICIENTAMENTO COMBINATO DEL CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA, E DELLE TRATTE MANCANTI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA; INDIVIDUAZIONE ULTERIORI SORGENTIFERE PER L'APPROVVIGIONAMENTO; MANUTENZIONE DELLE RETI E DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. € 146.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Protezione del territorio e delle risorse idriche 2026 801 Provincia di Cuneo CN PIANO INTEGRATO DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE DI FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO, GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E SVILUPPO/VALORIZZAZIONE DELLE BIODIVERSITÀ PRESENTI SUL TERRITORIO. € 115.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Protezione del territorio e delle risorse idriche 2026 802 Provincia di Cuneo CN REALIZZAZIONE DI INVASI E BACINI DI ACCUMULO ED EFFICIENTAMENTO DI QUELLI ESISTENTI PER USO PLURIMO: ACCUMULO DI ACQUA POTABILE, USO AGRICOLO, PRODUZIONE IDROELETTRICA, DISPONIBILITÀ PER ANTINCENDIO, OLTRE CHE DI VALORE PAESAGGISTICO E TURISTICO € 284.200.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Protezione del territorio e delle risorse idriche 2026 955 Provincia di Cuneo CN PIANO DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE FRA CUNEO E GLI ALTRI CENTRI PRINCIPALI, AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA E DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERCORRENZA. INTERVENTI PER LA STABILITÀ STRUTTURALE DELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE AUTOSTRADALI, STRADALI E FERROVIARIE DI COLLEGAMENTO DELLA PROVINCIA CON I TERRITORI LIMITROFI E FRA DIVERSE AREE PROVINCIALI. € 385.000.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Alta velocità ferroviaria e strade sicure 2026 956 Provincia di Cuneo CN STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E SUCCESSIVE FASI DI PROGETTAZIONE (DEFINITIVA ED ESECUTIVA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE FRA CUNEO E IL SUD DELLA FRANCIA SECONDO LE SEGUENTI ALTERNATIVE: I) NIZZA, II) SISTERON-MARSIGLIA € 15.000.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Alta velocità ferroviaria e strade sicure 2026 1081 Provincia di Cuneo CN EFFICIENTAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA, SIA ATTRAVERSO IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE, SIA ATTRAVERSO INTERVENTI SULLE LINEE CHE FACILITINO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERCORRENZA € 205.000.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Intermodalità e logistica integrata 2026 1082 Provincia di Cuneo CN SVILUPPO DI UN PIANO DI ACCESSIBILITÀ VELOCE A CUNEO, IN COLLABORAZIONE CON I GESTORI DEL SERVIZIO A/V € 10.000.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Intermodalità e logistica integrata 2026 1083 Provincia di Cuneo CN REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME LOGISTICHE IN PROVINCIA DI CUNEO ADEGUANDONE I COLLEGAMENTI ALLE RETI STRADALI, FERROVIARIE E ALLO SCALO AEROPORTUALE DI CUNEO-LEVALDIGI € 7.000.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Intermodalità e logistica integrata 2026 1084 Provincia di Cuneo CN VALORIZZAZIONE DELLO SCALO DI CUNEO LEVALDIGI, COME PREVISTO DAL PIANO DI SVILUPPO, SIA ATTRAVERSO L’IDENTIFICAZIONE DI NUOVE ROTTE COMMERCIALI PER IL TRAFFICO PASSEGGERI, SIA CREANDO UN POLO LOGISTICO PER IL TRASPORTO MERCI € 28.000.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Intermodalità e logistica integrata 2026 1179 Provincia di Cuneo CN SVILUPPO DI AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPONENTE FEMMINILE E DELL'AUTODETERMINAZIONE PER INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AI PROCESSI LAVORATIVI € 200.000,00 M5 - Inclusione e coesione Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 2026 1259 Provincia di Cuneo CN PROMOZIONE DELLA SANITÀ INTEGRATIVA € 10.000.000,00 M6 - Assistenza sanitaria Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale 2026 619 Unione Montana Valle Grana CN CICLOVIA VALLE GRANA € 2.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile A.C.A. ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI CN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA ENJOY ALBA _ BRA _ LANGHE _ ROERO _DOGLIANI € 700.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Digitalizzazione, innovazione e Competitività del Sistema produttivo 2023 progr SOGGETTO PROPONENTE PROV PROGETTO VALORE MISSIONE CLUSTER TERMINE 350 A.E.T.A. s.c.a.r.l. (per conto dei gestori consorziati Alpi Acque s.p.a., Tecnoedil CN MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI TERRITORI RICADENTI IN ATO/4 CUNEESE DI ALBA, BRA, LANGHE, ROERO, SAVIGLIANESE, FOSSANESE, SALUZZESE ED ALTA LANGA. € 77.700.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2026 614 ALPI ACQUE SPA – Società a maggioranza pubblica –Gestore del CN REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA ACQUE REFLUE, PERCOLATI DI DISCARICHE, FANGHI DA DEPURAZIONE E FORSU (FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI ORGANICI) NEL COMUNE DI FOSSANO € 12.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile 2023 37 ARPROMA (Associazione Revisori Produttori Macchine CN HUB DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA € 600.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Digitalizzazione, innovazione e Competitività del Sistema produttivo 2025 38 Associazione di promozione sociale FABLAB Cuneo CN FABLAB CUNEO E DIGITAL INNOVATION HUB. NUOVO LABORATORIO INNOVATIVO E TECNOLOGICO APERTO A TUTTI € 1.000.000,00 M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura Digitalizzazione, innovazione e Competitività del Sistema produttivo 2022 954 Comune di Cervasca CN REALIZZAZIONE DI UNA STRADA CILIARE ALL’ABITATO DI CERVASCA CAPOLUOGO € 3.800.000,00 M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Alta velocità ferroviaria e strade sicure 2023 1178 Comune di Chiusa di Pesio CN MOUNTAIN CENTER € 3.700.000,00 M5 - Inclusione e coesione Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 2023 352 Comune di Rittana CN RITTANA, COMUNITÀ INCLUSIVA 4.0 IN TRANSIZIONE CULTURALE, ECOLOGICA E SOCIALE. € 2.500.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2024 799 Confartigianato Imprese Cuneo CN LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE: FILIERA DEL BOSCO E LA FILIERA DELL’USO E DEL RIUSO DEL LEGNO € 4.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Protezione del territorio e delle risorse idriche 2023 1250 Confartigianato Imprese Cuneo CN LEGNO DEL MONVISO € 4.000.000,00 M5 - Inclusione e coesione Politiche dell’occupazione 2023 615 Egea New Energy S.p.A. CN REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DALLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (FORSU) € 81.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Energie rinnovabili, idrogeno e mobilità locale sostenibile 2022 353 EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. CN SINISTRA TANARO: ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI ALBA ALLE FRAZIONI URBANE POSTE IN SPONDA SINISTRA FIUME TANARO, CON CONTESTUALE IMPLEMENTAZIONE DI FONTI RINNOVABILI E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO PEDONALE. € 40.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2025 354 Egea Spa CN GREEN RETROFIT IMPIANTI TELERISCALDAMENTO € 36.000.000,00 M2 - Rivoluzione verde e Transizione ecologica Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici 2024 247 ENTE FIERA DELLA NOCCIOLA E PRODOTTI TIPICI CN INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SETTORE DELLA NOCCIOLA, DALLA FILIERA AGRICOLA A QUELLA TURISTICA E DELLA BIODIVERSITA’