Nevicata eccezionale e rischio valanghe: dopo lo sgombero riaperta la strada del Maddalena

CUNEO CRONACA - È stato riaperto il colle della Maddalena. Visti gli esiti del sopralluogo effettuato giovedì 14 marzo dalla Commissione Locale Valanghe dell’Unione Montana Valle Stura, il tratto compreso tra Argentera (km 53+330) e il confine di Stato (km 59+708) della strada statale 21 del colle della Maddalena è stato riaperto. Viene quindi revocato il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato.

"La nevicata dei giorni scorsi è stata davvero eccezionale, soprattutto per questo periodo - commenta il sindaco di Argentera, l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - ma ciò nonostante il valico è stato riaperto in pochi giorni. Bisogna anche tener conto che le operazioni sono state rese più difficili e anche pericolose dal fatto che essendo a marzo, le temperature sono comunque più elevate rispetto al pieno periodo invernale e quindi il rischio valanghe è molto alto. Da lunedì, però non è più nevicato e, con un grande lavoro di sgombero, che in alcuni tratti ha superato i tre metri, svolto con professionalità ed attenzione, il valico è stato rimesso in sicurezza e quindi è transitabile. Per questo ottimo e celere lavoro - conclude Ciaburro - voglio ringraziare l’Anas e tutti gli operatori che hanno lavorato in un contesto davvero complesso”.