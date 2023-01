Neve, colle della Maddalena chiuso tra Argentera e il confine con la Francia

CUNEO CRONACA - Anas comunica che "la chiusura della strada statale 21 del Colle della Maddalena, nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708), è stata anticipata per via dell’interdizione al traffico disposta dal gestore francese lungo la RD900, proseguimento in Francia della statale 21 (inizialmente era stata prevista per le ore 20 di oggi, lunedì 23 gennaio)

Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del bollettino di allerta n. 22/2023 di Arpa Piemonte, del Bollettino Valanghe Aineva pubblicato in data 22 gennaio e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche in particolare per il Piemonte meridionale.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

A causa della precipitazione nevosa in atto i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate che transitano sulla statale 21 del Colle della Maddalena sono provvisoriamente indirizzati in uscita all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700).

Sono esclusi dal provvedimento i veicoli del servizio di trasporto pubblico locale. Tale attività di regolazione del transito dei mezzi pesanti è adottata al fine di prevenire blocchi della circolazionecome previsto dall’ordinanza Anas 525/2022.

I mezzi sgombra neve e il personale Anas sono ininterrottamente al lavoro sulla statale per garantirne la percorribilità".