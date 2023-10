Neodiplomati e neolaureati di talento premiati con le borse di studio della Banca di Caraglio

CUNEO CRONACA - Venerdì 27 ottobre, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio, si è tenuta la tradizionale consegna delle borse di studio alla memoria del Cavalier Ufficiale Luigi Bruno. L’istituto Caragliese ha premiato neodiplomati e neolaureati del territorio che si sono distinti per meriti scolastici, con borse di studio, per un valore complessivo di oltre 30.000 euro. Alla cerimonia, trasmessa anche in streaming sul canale YouTube della Banca, hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito, guidati dal presidente Livio Tomatis, oltre alla Direzione Generale.

“È con orgoglio e soddisfazione che anche quest’anno abbiamo consegnato a numerosi giovani di talento le nostre borse di studio, che rappresentano non solo la celebrazione delle capacità di ciascuno, ma intendono essere un piccolo segnale concreto per valorizzare la determinazione e l’impegno, pilastri fondamentali su cui costruire un futuro di successo – dichiara Livio Tomatis, presidente della Banca di Caraglio –. L’auspicio che a loro abbiamo rivolto è di non smettere mai di coltivare la sete di conoscenza, per contribuire al benessere della società e del nostro territorio. Siamo certi, infatti, che il talento ben coltivato sarà la chiave per affrontare le sfide future e creare opportunità di valore. Ancora congratulazioni, dunque, a tutti i premiati, a cui auguriamo ogni bene per i prossimi traguardi personali e professionali”

I neodiplomati che hanno ottenuto una votazione minima di 95/100 e ricevuto una borsa di studio del valore di 500 euro ciascuna sono: a Gabriele Anselmi (Cervasca), Ilaria Arnaudo (Cuneo), Alessandro Barucco (Limone Piemonte), Martina Basanisi (Borgo San Dalmazzo), Martina Beccaria (Caraglio), Alice Bernardi (Bernezzo), Rebecca Brignone (Cuneo), Eleonora Caruso (Dolceacqua), Anna Chesta (Vignolo), Giacomo Conte (Dronero), Ilaria Draperis (Cuneo), Aurora Dutto (Boves), Anna Falco (Caraglio), Elena Levrone (Tarantasca), Tommaso Levrone (Chiusa di Pesio), Chiara Marabotto (Busca), Alessia Olivero (Caraglio), Zakaria Parola (Caraglio), Davide Ristorto (Caraglio), Alessandra Sguario (Caraglio).

I neolaureati che hanno conseguito la laurea magistrale con votazione di 110/110 (alcuni anche con lode) e a cui è stata assegnata una borsa di studio con un contributo di 800 euro cadauno sono: Davide Acquarone (Imperia), Anna Ballatore (Milano, originaria di Roccavione), Martina Basiglio (Morozzo), Michela Beccaria (Roccabruna), Giovanni Andrea Beltrutti Di San Biagio (Cuneo), Marco Borsotto (Bernezzo), Alba Brignone (Caraglio), Andrea Chiapello (Cervasca), Andrea Destefanis (Cuneo), Cristina Dutto (Cuneo), Francesca Ferrero (Cervasca), Anna Guerrini (Torino), Pietro Lerda (Busca), Martina Mandica (San Biagio della cima); Celine Marro (Vignolo), Martina Migliore (Cuneo), Giulia Parola (Cervasca), Sara Piagentini (Ventimiglia), Lorenzo Pignatta (Busca), Michele Ponso (Cuneo), Giorgia Risso (Cuneo), Lucrezia Roro (Caraglio), Azzurra Tavella (Caraglio), Gregory Vallauri (Roccavione), Alice Zombolo (Chiusa di Pesio).

L’istituto di credito ha inoltre omaggiato i vincitori di un versamento di 100 euro al fondo pensione “Plurifonds” o ad altro fondo pensione collocato per il tramite della banca.