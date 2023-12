Nelle valli Grana, Stura e Gesso a Natale si possono regalare esperienze di gusto

In Valle Grana a data fissa: Il tartufo nero dolce di Montemale e La Valle Grana e il Castelmagno DOP per conoscere le eccellenze gastronomiche e culturali di questo territorio.

In Valle Stura: Di api e di pecore in alta Valle Stura, I crouset per imparare a fare la pasta tipica della valle e Le erbe di montagna alla scoperta dei liquori a base di piante aromatiche alpine.

In Valle Gesso a data fissa: Una giornata all’Ecomuseo della Segale, nel cuore delle Alpi Marittime, alla scoperta della borgata di Sant’Anna di Valdieri e dintorni.

Per saperne di più visita il sito www.ecomuseidelgusto.it. Scegli l’esperienza più adatta alle tue esigenze e contattaci al +39 334 5336868 o scrivi a expaviage@terradelcastelmagno.it. Le esperienze sono valide per tutto il 2024.