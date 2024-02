Nel weekend doppio SuperG in Val di Fassa: parata inaugurale con Marta e le Azzurre

CUNEO CRONACA - E' alle porte l'ultimo appuntamento "in casa" della Coppa del Mondo 2023-2024: il doppio superg sulla pista "La Volata" in Val di Fassa.

Da non perdere la parata inaugurale venerdì 23 febbraio alle 18 a Moena: Marta Bassino e le compagne della Nazionale sfileranno per le vie del centro, con arrivo in Piaz de Sotegrava.

Il programma:



* Gara 1, 24 febbraio ore 11: clicca QUI.



* Gara 2, 25 febbraio ore 11: clicca QUI.



Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app FIS.



Data la circostanza, ecco qualche indicazione a coloro che si recheranno a seguire le gare dal vivo. Per quanto concerne la viabilità:

Lato Trentino:

• Chiusura della Strada Statale 346 da Ronchi (impianti Alpe Lusia) fino al Passo San Pellegrino, 9:00 - 11:00 entrambi i giorni di gara. • Servizio navetta gratuito 8:30 - 10:30 (andata) e 13:00 - 15:00 (ritorno) da Moena (capolinea Bici Grill/Campo sportivo).

Lato Veneto: • Chiusura della Strada Statale 346 dal bivio per Passo Valles al Passo San Pellegrino, 9:00 - 11:00 entrambi i giorni di gara. • Servizio navetta gratuito 8:30 - 10:30 (andata) e 13:00 - 15:00 (ritorno) con fermate a Savaion, Falcade (capolinea piazza, Pizzeria La Stua, chiesa parrocchiale).

Viabilità alternativa: • Si consiglia di utilizzare le strade alternative come Passo Fedaia e Passo Valles per raggiungere o lasciare la Val di Fassa. Inoltre, per coloro che non avessero comprato i biglietti per la tribuna (attualmente esauriti), è possibile assistere gratuitamente alle gare dal bordo pista, nel parterre della zona di arrivo.