Nel regno dei rapaci tra gipeti, grifoni e avvoltoi avvistati sulle Alpi Marittime

CUNEO CRONACA - L'espansione demografica del gipeto è continua, e interessa in modo sempre maggiore le nostre regioni. Questo non deve però farci abbassare la guardia, permangono problemi seri per la sopravvivenza della specie. Sulle Alpi sono sempre presenti potenziali minacce e cause di mortalità, come la collisione con cavi aerei, gli abbattimenti illeciti, le intossicazioni causate dal piombo o dalla presenza di esche avvelenate. Altri pericoli riguardano la formazione e la riproduzione delle coppie: i voli di elicotteri e droni, la frequentazione turistica, l’attività fotografica svolta in modo troppo invadente, le attività sportive nei pressi dei nidi (arrampicata, parapendio) possono causare l’abbandono del sito di riproduzione e interferire con le attività della coppia.

Il costante monitoraggio, la presenza di osservatori e collaboratori uniti per un solo scopo, quello della conservazione e tutela della specie, è quindi più determinante che mai. La nascita e l’involo di Ali, primo gipeto nato in natura in provincia di Cuneo dall’inizio del progetto di reintroduzione, cosi come ci è stato ben raccontato a Valdieri dal PN Alpi Marittime e dai suoi preziosi collaboratori, è la dimostrazione che tutto questo è possibile.