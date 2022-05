NEIVE/ Borgo diVino in tour: i migliori vini locali e nazionali fanno tappa in Langa

CUNEO CRONACA - Dopo il grande successo della prima tappa a San Giorgio di Valpolicella, tra le colline vinicole del Veneto, sarà il borgo di Neive, nel cuore delle Langhe, in provincia di Cuneo, a ospitare la seconda tappa di Borgo diVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e promossa dall’Associazione "l Borghi più belli d’Italia".

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio il Comune di Neive, certificato tra "I Borghi più belli d’Italia", sarà teatro del secondo appuntamento del tour itinerante in giro tra i borghi italiani più rappresentativi della produzione vitivinicola nazionale. Aspettando la Global Conference on Wine Tourism che, nel mese di settembre, vedrà la vicina Alba divenire capitale mondiale del turismo enologico, wine lovers ed enoappassionati potranno vivere un’anteprima dell’offerta enologica locale, e non solo, immersi nello spettacolo dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, decretati patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco nel 2014.

Borgo diVino in tour è un evento “diffuso” in cui il pubblico ha la possibilità di conoscere vini di qualità e degustarli all’interno di contesti di particolare suggestione, valorizzati e fruibili nel complesso della loro offerta turistica. Dieci tappe, in altrettanti Borghi e Regioni d’Italia, dove turismo ed enogastronomia si sposano regalando esperienze memorabili di viaggio e di gusto.

Obiettivo di Borgo diVino in Tour è quello di consolidarsi come strumento capace di contribuire a incentivare l’indotto economico dei territori ospitanti, promuovendo tanto l’offerta turistica locale quanto il patrimonio produttivo dei Borghi più belli d’Italia, dove le produzioni vitivinicole occupano un posto di primo piano: etichette di rilevanza nazionale e internazionale, grandi e piccole produzioni, talvolta vere e proprie perle enologiche che traducono il lavoro, la filosofia e la passione dei tanti “artigiani del vino”. Punto di forza di ogni evento sarà il coinvolgimento dei principali attori del territorio (associazioni, consorzi di tutela, esercizi ristorativi, strutture ricettive, ecc.), essenziali per rispondere al meglio alla domanda di turisti e visitatori interessati a vivere il luogo come esperienza.

"Il Comune di Neive è orgogliosamente parte dell’Associazione ‘I Borghi più belli d’Italia’ dal 2003 e questo traguardo ha segnato una crescita turistica importante, accompagnata dalla bandiera arancione del Touring Club – afferma il sindaco Annalisa Ghella –. Da 7 anni il nostro territorio è stato insignito anche del riconoscimento UNESCO per i paesaggi vitivinicoli. Da 2 anni è stato aperto l’ufficio turistico sulla piazza di Neive per accogliere al meglio il turista e poterlo accompagnare per le vie del Borgo fino alla sommità della Torre dell’Orologio, recentemente restaurata, da cui si gode di un affaccio a 360° su un paesaggio costellato di pregiatissimi vigneti da cui si ricavano la DOCG Barbaresco e le DOC Barbera, Dolcetto e Moscato. Presso le cantine storiche del Castello di Neive, all’inizio del XIX secolo è stato selezionato il vitigno del nebbiolo, dal cui invecchiamento si ricavano i nobili Barbaresco e Barolo".

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di far parte dell’evento ‘Borgo diVino in tour’ per rappresentare al meglio la cultura enologica delle Langhe, così come l’idea di un evento itinerante tra le regioni italiane, orgogliosi di rappresentare un territorio che ha fatto del turismo enogastronomico il proprio punto di forza e che ora sta anche scoprendo il fascino di un turismo lento, sostenibile e outdoor”, conclude il primo cittadino neivese. Per ulteriori informazioni e proposte contattare l’Ufficio Turistico di Neive: tel. 339/7734987, e-mail neive@tourbante.com.